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        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!

        Şiddetli yağış bu kez Muğla'yı vurdu. Kentin Dalaman ilçesinde sağanak nedeniyle Tersakan Deresi'nin taşması sonucu evler, iş yerleri ve tarım arazileri su altında kaldı, bazı yollar ulaşıma kapatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 17:26 Güncelleme:
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        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
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        Muğla'nın Dalaman ilçesinde sağanak nedeniyle Tersakan Deresi'nin taşması sonucu evler, iş yerleri ve tarım arazileri su altında kaldı, bazı yollar ulaşıma kapatıldı.

        AA'da yer alan habere göre ilçede etkili olan yağışın ardından derenin taşması sonucu çevredeki yerleşim alanları ve tarım arazileri etkilendi.

        Trafik ekipleri, su altında kalan Dalaman Atatürk Caddesi ile eski Göcek kara yolunu ulaşıma kapattı. Yol kenarındaki nar ve narenciye bahçeleri ile çok sayıda ev de taşkından etkilendi.

        Su alarak zarar gören araçlar, çekiciler yardımıyla bulundukları yerden alınarak sanayi sitesine götürüldü.

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        Sağanak nedeniyle sanayi sitesinin bir bölümü, buradaki iş yerleri ve çevredeki tarım arazileri de su altında kaldı.

        Taşkının etkilediği alanlar Anadolu Ajansı (AA) ekibince dronla görüntülendi. Görüntülerde çok sayıda evin, iş yerinin ve tarım arazisinin suyla kaplandığı görüldü.

        Köyceğiz-Ortaca kara yolunun Kocabel mevkisinde heyelan meydana geldi. Yola düşen kaya parçaları ve toprak, kara yolunun bir şeridini kapattı.

        Bölgede çalışma başlatan ekipler yolu temizlemek için harekete geçerken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

        SERALAR VE NARENCİYE BAHÇELERİ SU ALTINDA KALDI

        Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, AA muhabirine, taşkından etkilenen bölgelerde ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

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        Tersakan Deresi'nin yaylalardan gelen suların etkisiyle taştığını belirten Durmuş, ilk olarak Kargınkürü Mahallesi'nin etkilendiğini, buradaki taşkının ardından suların ilçenin batı kesimlerine yayıldığını kaydetti.

        Durmuş, gece saatlerinden itibaren yaklaşık 60 evde su baskınına müdahale edildiğini, belediye ekiplerinin yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve diğer kurumların da bölgede çalışma yürüttüğünü bildirdi.

        Taşkının tarımsal üretimde de zarara yol açtığını belirten Durmuş, Kargınkürü Mahallesi'nde yaklaşık 15 çiftçiye ait toplam 20 dönüme yakın seranın su altında kaldığını söyledi.

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        Seralarda hasat aşamasındaki domateslerin zarar gördüğünü aktaran Durmuş, Havuzoğlu mevkisinde yaklaşık 100 dönümlük alandaki narenciye bahçelerinin de taşkından etkilendiğini ifade etti.

        Bölgede limon ağaçlarının 2 ila 2,5 metreye ulaşan suyun altında kaldığını belirten Durmuş, nar, portakal ve limon üreticilerinin zor durumda olduğunu dile getirdi.

        EKİPLERİ SAHADA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

        Dalaman Belediyesinin farklı birimlerinden yaklaşık 400 personelin sahada görev yaptığını bildiren Durmuş, ekiplerin su baskınlarına müdahale etmenin yanı sıra vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamaya da çalıştığını anlattı.

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        Evlerinden çıkamayanlara ekmek ve su ulaştırıldığını, sağlık sorunu yaşayan vatandaşların gerektiğinde hastaneye götürüldüğünü belirten Durmuş, iş makinelerinin de su tahliyesi ve temizlik çalışmalarında kullanıldığını kaydetti.

        KARPUZ TARLASI DA SU ALTINDA KALDI

        Atatürk Caddesi'nde, Tersakan Deresi kenarındaki çiftçi Mustafa Yılmaz'a ait 20 dönümlük karpuz tarlası da sular altında kaldı. Sürüklenen karpuzların bir kısmı dere kenarına bir kısmı ise narenciye bahçelerine ulaştı.

        Yılmaz, etkili sağanak nedeniyle karpuz bahçesinin tamamen sular altında kaldığını söyledi.

        Bölgede ilk defa bu kadar yağış gördüklerini belirten Yılmaz, "Yaklaşık 20 dönüm karpuz bahçem zarar gördü. 100 ton civarı karpuz zayi oldu ve zararım yaklaşık 300 bin lira civarında." dedi.

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