Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması

Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) Tera Yatırım Menkul Değerler'in yatırımcılarının tazminine ilişkin duyuru yayımladı.

Açıklamada "Merkezimizin tazmin kapsamı, yatırımcılara ait olan ve yatırım hizmeti ve faaliyeti veya yan hizmetler ile bağlantılı olarak yatırım kuruluşu tarafından yatırımcı adına saklanan veya yönetilen nakit ödeme veya sermaye piyasası aracı teslim yükümlülüklerinin yerine getirilmemesinden kaynaklanan taleplerden oluşmaktadır" denildi.

Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) sayfasında yer alan açıklamanın tamamı ise şöyle:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) 27.10.2026 tarih ve 2026/77 sayılı Bülteni ile kamuya açıklandığı üzere, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 82'nci maddesinin birinci fıkrası ve 97'nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında; Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin (Aracı Kurum) tüm faaliyet izinlerinin ve yetki belgesinin iptal edilmesine, yatırımcılarının tazminine ve Aracı Kurum'un tedrici tasfiyesine karar verilmiştir.

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SPK'nın 82, 83, 84, 85 ve 86'ncı maddeleri ile 29.03.2014 tarih ve 28956 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yatırımcıların Tazmini ile Tedrici Tasfiye Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) uyarınca; 27.10.2026 tarihinden itibaren Aracı Kurum'un yasal organlarının görev ve yetkileri, tasfiye sonuçlanıncaya kadar Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) tarafından yerine getirilecektir.

Merkezimizin tazmin kapsamı, yatırımcılara ait olan ve yatırım hizmeti ve faaliyeti veya yan hizmetler ile bağlantılı olarak yatırım kuruluşu tarafından yatırımcı adına saklanan veya yönetilen nakit ödeme veya sermaye piyasası aracı teslim yükümlülüklerinin yerine getirilmemesinden kaynaklanan taleplerden oluşmaktadır.

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Tazmin talepleri, yatırımcılar tarafından, YTM'nin “www.ytm.gov.tr” internet adresinden yapılacak duyurularda belirlenen esaslar çerçevesinde yapılabilecektir. YTM tarafından, yapılacak nakit ödemelere ve sermaye piyasası aracı teslimlerine esas olmak üzere; yatırım kuruluşunun sermaye piyasası faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ödeme ve sermaye piyasası araçları teslim yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle alacaklı olanlar ve alacak miktarları ile borçlular ve borç miktarlarını gösteren alacaklılar cetveli hazırlanacak olup ilgililer, alacaklılar cetvelindeki kendi alacaklarına ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde itiraz edebileceklerdir.

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Alacaklılar cetvelinde yer almayan alacaklar için yapılan başvurulara ilişkin esaslar yine YTM'nin “www.ytm.gov.tr” internet adresinden ve ilgili mecralardan kamuya duyurulacaktır. YTM tarafından, tazmin kapsamındaki ödemeler alacaklılar cetvelinin ilân edildiği tarihi takip eden 3 (üç) ay içinde gerçekleştirilecek, bu süre zorunlu hallerde Kurul'un onayı ile en fazla 3 (üç) ay daha uzatılabilecek, tazmin karar tarihi ile yatırımcılara ödeme yapılan tarih arasında geçen süreye ilişkin olarak yatırımcıların nakit alacaklarına herhangi bir faiz uygulanmayacak, ödemeler, başvuru formlarını belirtilen esaslara uygun şekilde iletmeyen yatırımcılara başvuru formlarındaki eksiklik giderilene kadar yapılmayacaktır.

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Başvurulara ilişkin form YTM'nin “www.ytm.gov.tr” internet adresinde ayrıca yayımlanacaktır. Tazmin sürecine ilişkin olarak yapılacak duyurular ile ilgili düzenlemelere YTM'nin “www.ytm.gov.tr” adresli internet sitesinden ulaşılması mümkündür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."