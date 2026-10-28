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        Haberler Gündem Yavaş'tan Kurum'a ziyaret

        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret

        ABB Mansur Yavaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti. Yavaş, ziyarete ilişkin "Daha önce Sayın Cumhurbaşkanına sunduğumuz ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını ilgilendiren konuları görüşmek üzere Sayın Bakan Murat Kurum ile bir araya geldik. Nazik kabulleri için Sayın Bakan'a teşekkür ediyorum" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 13:50 Güncelleme:
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        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret

        Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

        DHA'daki habere göre Bakan Kurum'un paylaşımını alıntılayan Yavaş, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

        "Daha önce Sayın Cumhurbaşkanına sunduğumuz ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını ilgilendiren konuları görüşmek üzere Sayın Bakan Murat Kurum ile bir araya geldik. Nazik kabulleri için Sayın Bakan’a teşekkür ediyorum."

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        #Mansur Yavaş
        #Murat Kurum
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