TBMM Başkanı Kurtulmuş: Oyun bozanlık yapan, kurduğu oyunun altında kalır
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Plan ve Bütçe Komisyonunda Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "Oyun bozanlık yapan, kurduğu oyunun altında kalır. Hesap peşinde koşan, altında kalır" dedi
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye süreci ve demokratikleşme adımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, süreci engellemeye yönelik girişimlere dikkat çekerek, "Oyun bozanlık yapan, kurduğu oyunun altında kalır. Hesap peşinde koşan, altında kalır" ifadelerini kullandı.
"ÜZERİMİZE DÜŞEN HER TÜRLÜ SORUMLULUĞU YERİNE GETİRECEĞİZ"
Çerçeve yasaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, 7. maddede yer alan demokratikleşme adımlarına değinerek, "7. maddedeki demokratikleşme adımlarının gerçekleştirilmesi için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğiz" dedi.
"KAZANAN BÖLGENİN HALKLARI OLACAK"
Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesajlarını sürdüren Kurtulmuş, "Bir kapı açıldı. Kazanan bu bölgenin halkları olacak, kaybedenler ise terör ve savaş baronları olacak" ifadelerini kullandı.
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