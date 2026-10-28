TBMM Başkanı Kurtulmuş: Oyun bozanlık yapan, kurduğu oyunun altında kalır

Kurgu kazalarla 25 milyonluk vurgun

ADANA merkezli 7 ilde, kurgu trafik kazalarıyla 17 sigorta şirketinden 25 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlenen ve polisin operasyonuyla çökertilen şebekenin 'kiralık sürücü' kullandığı ortaya çıktı. Şüphelilerin, az hasar alacak şekilde çarpıştırdıkları araçları kaportacıya götürdükleri,... Daha Fazla Göster ADANA merkezli 7 ilde, kurgu trafik kazalarıyla 17 sigorta şirketinden 25 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlenen ve polisin operasyonuyla çökertilen şebekenin 'kiralık sürücü' kullandığı ortaya çıktı. Şüphelilerin, az hasar alacak şekilde çarpıştırdıkları araçları kaportacıya götürdükleri, anlaştıkları eksperler aracılığıyla onarılmış gibi göstererek sigorta şirketlerinden ödeme aldıkları belirlendi.(DHA) Daha Az Göster