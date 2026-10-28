'Kızılcık Şerbeti'nden yeni tanıtım
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı
SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden yayınlanan çarpıcı tanıtım, heyecanı zirveye taşıyor.
Yayınlanan tanıtımda, Ömer'in Nursema'yı Ünallar'ın evine getirmesiyle duygu dolu anlar yaşanıyor.
Abdullah'ın Nursema'yı karşısında görmesiyle baba-kızın hasret dolu kavuşması yürekleri burkarken, ikilinin gözyaşlarına boğulduğu anlar tanıtıma damgasını vuruyor.
Nursema'yı karşısında gören Asil'in bayılması ise yaşananların ardındaki gerçeğe dair merakı artırıyor.
Kıvılcım'ın Emir'i Çimen'den uzak durması konusunda net bir şekilde uyarması ve halası Belgin'in de olaya dahil olması tanıtımdaki gerilimi artırıyor.
Finalde Cemo'nun Lider'le tanışması ise yeni bölüme dair merak ve heyecanı yükseltiyor.
'Kızılcık Şerbeti', Cuma saat 20.00'de SHOW TV’de.