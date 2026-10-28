Bakan Gürlek, DOLUNAY Projesi ile dolandırıcılık gelirlerinin izleneceğini açıkladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile bir araya gelerek siber dolandırıcılıkla mücadelede atılacak adımları değerlendirdi. Görüşmede, DOLUNAY Projesi kapsamında Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezinin kurulmasına yönelik hazırlıklar, mevzuat çalışmaları ve iki bakanlık arasındaki iş birliği ele alındı. Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, siber dolandırıcılıkla mücadelede devletin bütün imkanlarının kullanılacağını vurguladı.

ŞÜPHELİ PARA HAREKETLERİ YAPAY ZEKAYLA İZLENECEK

Siber dolandırıcılıkla mücadelede şüphelilerin yakalanmasının yanı sıra suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesinin ve mağdurların haklarının korunmasının da büyük önem taşıdığını belirten Gürlek, dolandırıcılık yoluyla elde edilen paraların kısa sürede farklı banka hesaplarına, dijital cüzdanlara ve kripto varlıklara aktarılmasının mağduriyetlerin giderilmesini zorlaştırdığını ifade etti.

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DOLUNAY Projesi ile yapay zeka destekli analizler sayesinde şüpheli para hareketlerinin anlık olarak tespit edilmesinin hedeflendiğini açıklayan Gürlek, hukuki süreçler çerçevesinde bu hareketlere hızla müdahale edilerek suç gelirlerinin farklı hesaplara aktarılmasının önüne geçilmesinin amaçlandığını kaydetti.

DOLANDIRICILIKLA MÜCADELE MERKEZİ KURULACAK

Bakan Gürlek, İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulması planlanan Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi ile Cumhuriyet başsavcılıkları, Emniyet ve Jandarma teşkilatları, MASAK ve bankacılık sistemi arasındaki koordinasyonun güçlendirileceğini belirtti.

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Suç gelirlerinin takibinin ve gerekli adli tedbirlerin uygulanmasının hızlandırılacağını ifade eden Gürlek, adaletin tesisi, kamu düzeninin korunması ve vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için ortak mücadelenin sürdürüleceğini vurguladı.

"SİBER DOLANDIRICILARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye iş birliği dolayısıyla teşekkür eden Bakan Gürlek, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Tıpkı sokaklarımızda suç örgütlerine karşı yürüttüğümüz mücadelede olduğu gibi, siber dünyada da dolandırıcılık şebekelerine göz açtırmayacağız! Suçun işlendiği yer neresi olursa olsun, devletimizin bütün imkanlarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz!"