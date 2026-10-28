"SEN GİDELİ DÜNYA ÇOK FENA"



Kural sözlerine şöyle devam etti: Kadir’i kaybettikten sonra yaşadığım büyük acının, hatta ayakta kalabilmek için yaptığım kısa bir sağlık merkezi ziyaretinin bile tartışma konusu yapılması, şahsıma yönelik ağır bir psikolojik şiddetin açık göstergesidir. Bu tutum, aynı zamanda geleneksel insanî ve ahlaki yoksunluk boyutunu da gözler önüne sermektedir.



Kimsenin benim emeğimi, kişiliğimi, bağımsız kadın kimliğimi ve Kadir’le kurduğumuz hayatı kendi çıkarlarına uygun bir hikâyeye dönüştürme hakkı yoktur. Ben yalnızca kendi onurumu değil, yirmi yılı aşkın bir sevginin, emeğin ve ortak yaşamın hakikatini savunuyorum. Bundan sonraki süreçte, şahsıma yönelik gerçek dışı beyanlar ve kişilik haklarımı ihlal eden tüm girişimler karşısında gerekli hukuki süreçler, avukatım Bişar Alınak tarafından başlatılacaktır.



Kamuoyunun bilgisine sunarım. Kadir’le birbirimize verdiğimiz bir söz vardı; "Her ne olursa olsun mutlaka ayağa kalkacağız. Bütün onurlu insanlar gibi."



Bugün de o söze sadık kalmaya çalışıyorum.



Ah Kadir, sen gideli dünya fena... Çok fena!