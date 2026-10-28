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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 22:02 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Trump görüşmesinde, Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, gelecek yıl 100. yıl dönümü idrak edilecek Türkiye ile ABD ilişkilerinin geliştirilmesi ve işbirliğine her alanda ivme kazandırılması için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

        Erdoğan, Mekke Ortak Savunma İttifakı olarak Hürmüz Boğazı ve Yemen'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, sorunun diplomasi zemininde çözülmesi için gayret gösterdiklerini ifade etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasında diplomatik sürecin canlandırılması ve savaşın bu yolla sona erdirilmesi için yapılan çalışmalara destek vermeye hazır olduğunu belirtti.

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        Görüşmede ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türk halkının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarken Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nin başarılı geçmesi temennilerini de iletti.

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