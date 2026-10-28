Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi 2-1'le geçerken ezeli rakibiyle arasındaki puan farkını 6'ya yükseltti.

Hafta içinde Lille deplasmanında kritik bir müsabakaya çıkan sarı-kırmızılılar 4-2'lik galibiyetle dönerken Okan Buruk da kazanan 11'i büyük ölçüde korudu.

Başarılı çalıştırıcı sadece Gabriel Sara'yı yedek kulübesine çekerken derbiye özel olarak Mario Lemina'yı sahaya sürdü.

Fenerbahçe'nin geçiş hücumlarını durdurmak üzerine yapılan bu hamle meyvelerini verdi; sarı-kırmızılılar ilk yarıda rakibi adeta sahadan sildi.

ORTA SAHANIN SİGORTASI OLDU

Galatasaray teknik heyeti, sarı-kırmızılı oyuncuları geçiş hücumlarına dikkat etmeleri yönünde uyarılarda bulunurken Lemina da orta sahanın sigortası oldu.

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Gençlerbirliği deplasmanında oyun kurulumuna katkısı nedeniyle kesik yiyen Lemina Fenerbahçe derbisinde ise başarılı bir performans sergiledi.

Tecrübeli orta saha, oyun kurulumunda yer alması nedeniyle topla çok buluşmasına rağmen Sallai ve Jakobs'tan sonra takımın en yüksek pas isabet oranıyla oynayan ismi oldu.