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        Haberler Ekonomi Para Fed faiz kararını açıkladı

        Fed faiz kararını açıkladı

        ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini yüzde 3,75-4,00 aralığında sabit tuttu. 10'a karşı 2 oyla alınan kararda, ekonomik faaliyetin güçlü seyrettiği ve enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiği belirtildi. Açıklamada enflasyonun hedefe zamanında dönmesini sağlamak için uygun para politikası duruşunun belirlenmesinde daha fazla veri elde edilmesinin yardımcı olacağı ifade edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 21:00 Güncelleme:
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        Fed faiz kararını açıkladı

        Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,75-4,00 aralığında tuttu. Karar, 10'a karşı 2 oyla alındı. İki üye eylül ayında olduğu gibi bu toplantıda da 25 baz puanlık faiz artırımına gidilmesi gerektiğini savundu.

        FOMC açıklamasında, ekonomik faaliyetin güçlü bir hızla genişlediği belirtilerek, jeopolitik gelişmelerin kısmen etkisiyle belirsizliğin yüksek seviyesini koruduğu ifade edildi.

        Açıklamada, ABD'de iç harcamaların dirençli seyrettiği, verimlilik artışının güçlü olduğu ve sermaye yatırımlarının sağlam kaldığı kaydedildi. İstihdam artışının iş gücündeki büyümeye paralel ilerlediği ve işsizlik oranının önemli bir değişim göstermediği bildirildi.

        Açıklamada enflasyonun hedefe zamanında dönmesini sağlamak için uygun para politikası duruşunun belirlenmesinde daha fazla veri elde edilmesinin yardımcı olacağı ifade edildi.

        Banka, fiyat istikrarını sağlayacağı yönündeki taahhüdünü ise korudu.

        EKONOMİK FAALİYETE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME GÜÇLENDİ

        Fed, önceki açıklamasında ekonomik faaliyetin "sağlam bir hızla" genişlediğini belirtirken, son açıklamasında bu ifadeyi "güçlü bir hızla" şeklinde değiştirdi.

        Buna karşılık, iç harcamaların dirençli seyrettiği, verimlilik artışının güçlü olduğu, sermaye yatırımlarının sağlam kaldığı ve işsizlik oranının önemli ölçüde değişmediğine ilişkin değerlendirmeler korundu.

        Jeopolitik gelişmelerden kaynaklanan belirsizliğin yüksek seviyede kaldığına yönelik ifade de son açıklamada yer almaya devam etti.

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        ÖNCEKİ TOPLANTIDA FAİZ ARTIRILMIŞTI

        Fed, 16 Eylül'de gerçekleştirdiği önceki toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltmişti. Söz konusu karar 12 üyenin oy birliğiyle alınmıştı.

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