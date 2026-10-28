Rusya Premier Ligi ekiplerinden CSKA Moskova'da forma giyen Matvey Kislyak'ın menajeri Alexander Manyakov; dört büyük takımın oyuncusuyla ilgilendiğini açıkladı.

"SÖZLEŞMESİNDE SERBEST KALMA BEDELİ YOK"

Genç ismin geleceğiyle ilgili konuşan Manyakov, devre arası transfer döneminin önemli bir aşama olabileceğini belirtti ve "Kislyak'ın 2.5 yıl daha sözleşmesi var ve serbest kalma maddesi bulunmuyor. Sadece resmi taleplere yanıt veriyoruz ve bu talepler üzerinde çalışıyoruz. Ara transfer dönemi, kariyeri için birkaç ilginç seçenekler sunacak. CSKA yönetimi, Matvey'in Avrupa'da bir ligde oynama isteğine büyük saygı gösteriyor" dedi.

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"RESMİ BAŞVURULARI DİKKATE ALIYORUZ"

Oyuncuya, kulübe ve kendisine birçok telefonun geldiğini belirten Manyakov, "Yalnızca resmi başvuruları dikkate alıyoruz. Bu kış transfer döneminde Matvey Kislyak'ın kariyerine devam edebileceği birkaç ilgi çekici seçenek olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"DÖRT BÜYÜKLERİN TAMAMIYLA İLETİŞİMDEYİZ"

Avrupa'da birçok talibi olan Kislyak'ın menajeri, "Türkiye'nin dört büyük kulübünün tamamıyla iletişim halindeyiz: Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş. Her takımın transfer önceliklerini ve mali imkânlarını çok iyi biliyoruz." dedi.

Bu sezon 15 maça çıkan Matvey Kislyak, 3 asistlik katkı sağladı ve 1.225 dakika sahada kaldı. Rus kulübüyle 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Kislyak'ın güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro...