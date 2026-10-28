Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Transfer
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Trabzonspor Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Matvey Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!

        Matvey Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!

        CSKA Moskova'da kariyerini sürdüren 21 yaşındaki Rus orta saha Matvey Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı geldi ve dört büyük kulübün hepsiyle iletişim halinde olduklarını dile getirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 20:58 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!

        Rusya Premier Ligi ekiplerinden CSKA Moskova'da forma giyen Matvey Kislyak'ın menajeri Alexander Manyakov; dört büyük takımın oyuncusuyla ilgilendiğini açıkladı.

        "SÖZLEŞMESİNDE SERBEST KALMA BEDELİ YOK"

        Genç ismin geleceğiyle ilgili konuşan Manyakov, devre arası transfer döneminin önemli bir aşama olabileceğini belirtti ve "Kislyak'ın 2.5 yıl daha sözleşmesi var ve serbest kalma maddesi bulunmuyor. Sadece resmi taleplere yanıt veriyoruz ve bu talepler üzerinde çalışıyoruz. Ara transfer dönemi, kariyeri için birkaç ilginç seçenekler sunacak. CSKA yönetimi, Matvey'in Avrupa'da bir ligde oynama isteğine büyük saygı gösteriyor" dedi.

        REKLAM

        "RESMİ BAŞVURULARI DİKKATE ALIYORUZ"

        Oyuncuya, kulübe ve kendisine birçok telefonun geldiğini belirten Manyakov, "Yalnızca resmi başvuruları dikkate alıyoruz. Bu kış transfer döneminde Matvey Kislyak'ın kariyerine devam edebileceği birkaç ilgi çekici seçenek olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        "DÖRT BÜYÜKLERİN TAMAMIYLA İLETİŞİMDEYİZ"

        Avrupa'da birçok talibi olan Kislyak'ın menajeri, "Türkiye'nin dört büyük kulübünün tamamıyla iletişim halindeyiz: Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş. Her takımın transfer önceliklerini ve mali imkânlarını çok iyi biliyoruz." dedi.

        Bu sezon 15 maça çıkan Matvey Kislyak, 3 asistlik katkı sağladı ve 1.225 dakika sahada kaldı. Rus kulübüyle 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Kislyak'ın güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro...

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO

        İki gencin hayatı söndü

        Van'ın Gevaş ilçesinde yakıt tankeriyle otomobilin çarpışması sonucu 18 yaşındaki Berkay Yavuz ile 16 yaşındaki Ahmet Can Aksu hayatını kaybetti. Acı haberi alan iki gencin aileleri gözyaşlarına boğuldu. Yürek yakan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı (İHA)

        #transfer
        #beşiktaş
        #fenerbahçe
        #galatasaray
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Lemina dokunuşu
        Lemina dokunuşu
        Hortum felaketinde 2 tutuklama!
        Hortum felaketinde 2 tutuklama!
        "Baba ben geldim"
        "Baba ben geldim"
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail seçimi sonuçları bize neyi gösteriyor?
        İsrail seçimi sonuçları bize neyi gösteriyor?
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Bakanlık marka adı vererek ifşa etti
        Bakanlık marka adı vererek ifşa etti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti