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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Divriği-Kars-Gürcistan Sınırı Demir Yolu Hattı modernize edilecek

        Divriği-Kars-Gürcistan Sınırı Demir Yolu Hattı modernize edilecek

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Divriği'den Kars sınıra uzanan mevcut hattın altyapı ve üstyapısını rehabilite ederek elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarını gerçekleştireceğiz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 08:21 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Doğu demir yolu hattına dev modernizasyon

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğu Türkiye Orta Koridor Demir Yolu Geliştirme (ETMIC) Projesi kapsamında Divriği-Kars-Gürcistan Sınırı Demir Yolu Hattı'nın modernizasyonu ile ilgili, "Divriği'den Kars sınırına uzanan mevcut hattın altyapı ve üstyapısını rehabilite ederek elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarını gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

        Uraloğlu, yazılı açıklamasında, söz konusu modernizasyon çalışması için tasarım ve yapım işlerini kapsayan ihale ilanının Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlattı.

        Projenin Divriği-Erzincan, Erzincan-Erzurum, Erzurum-Kars ve Kars-Gürcistan sınırı olmak üzere 4 ayrı kesimde yürütüleceğini bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

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        "Divriği'den Kars sınıra uzanan mevcut hattın altyapı ve üstyapısını rehabilite ederek elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Divriği-Erzincan, Erzincan-Erzurum, Erzurum-Kars'a kadar olan etapların ihalesini 22 Aralık'ta yapacağız. Yakın zamanda İslam Kalkınma Bankası finansmanı ile ihalesini gerçekleştirdiğimiz Kars'tan Gürcistan sınırına kadar demir yolu hattının ikinci hattının yapımı ile elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarını ETMIC Projesi ile tamamlamış olacağız."

        ÇALIŞMALARIN 4 YILDA TAMAMLANMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

        Uraloğlu, projenin Dünya Bankası ile Asya Altyapı Yatırım ve İslam Kalkınma bankalarının ortak finansmanıyla yürütüleceğine, 22 Aralık'taki ihalenin, uluslararası model olan "FIDIC Sarı Kitap" ile gerçekleştirileceğine işaret etti.

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        Altyapı ve üstyapı rehabilitasyonu, sinyalizasyon, telekomünikasyon ve elektrifikasyon çalışmalarını, bütüncül bir yaklaşımla yürüteceklerine dikkati çeken Uraloğlu, projenin 4 yılda tamamlanmasını planladıklarını belirtti.

        Uraloğlu, doğu-batı demir yolu bağlantılarını güçlendirerek Orta Koridor'un taşımacılık kapasitesinin artırılmasına katkı sağlayacaklarına dikkati çekerek, ihalenin uluslararası rekabete açık olarak yapılacağını ve en kısa sürede tamamlanarak çalışmalara başlanacağını bildirdi.

        İhaleye ilişkin teknik ve mali tekliflerin, 22 Aralık günü saat 14.30'a kadar Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğüne kapalı zarf usulüyle sunulacağını ifade eden Uraloğlu, teknik tekliflerin aynı gün saat 14.45'te açılacağını kaydetti.

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