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        Haberler Gündem 3. Sayfa Erzurum'da hafif ticari araç devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

        Erzurum'da hafif ticari araç devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

        Erzurum Oltu'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç şarampole devrildi. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 06:02 Güncelleme:
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        Hafif ticari araç şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
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        Erzurum'un Oltu ilçesinde hafif ticari araç, Yasin Haşimoğlu Mahallesi Çevre Caddesi'nde şarampole devrildi. Araç daha sonra takla atarak Karşıyaka Caddesi'ne düştü. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        1 KİŞİ KAZA YERİNDE ÖLDÜ

        AA'nın haberine göre sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta bulunan Kerim Can Aydın'ın (20) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada ağır yaralanan Barış Şahin, Eylül Ada Bayındır (15) ve Naz Altaş, ambulanslarla Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, burada yapılan müdahalenin ardından Erzurum'daki hastanelere sevk edildi.

        CAN KAYBI 2'YE YÜKSELDİ

        Bayındır, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Böylece ölü sayısı 2'ye yükseldi.

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        Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        #Erzurum
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