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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den 26 sarı, 4 turuncu uyarı! Şiddetli yağışlarla sel tehlikesi

        Meteoroloji'den 26 sarı, 4 turuncu uyarı! Şiddetli yağışlarla sel tehlikesi

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'nin tamamı sağanak yağışların etkisi altında. 26 il için sarı, 4 il için de turuncu kodlu uyarı verilirken; Marmara, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde şiddetli yağışlar sel tehlikesini de beraberinde getiriyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 07:39 Güncelleme:
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        26 sarı, 4 turuncu uyarı! Şiddetli yağışlarla sel tehlikesi

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın kuzey ve batısı (Edirne ve Kırklareli hariç), Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu (Siirt hariç) ile Bingöl ve Antalya çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusu, Mersin çevreleri ve Adana'nın batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Yağmurlu 18°

        Ankara

        Yağmurlu 15°

        İzmir

        Yağmurlu 21°

        Antalya

        Yağmurlu 16°

        Trabzon

        Parçalı Bulutlu 21°

        Bursa

        Yağmurlu 15°

        Adana

        Yağmurlu 21°

        Diyarbakır

        Yağmurlu 20°

        Gaziantep

        Yağmurlu 19°

        Ağrı

        Yağmurlu 13°

        Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında yer yer altında, doğu kesimlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeybatı kesimlerde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 Km/Saat) esmesi bekleniyor.

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        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Marmara'nın kuzey ve batısı (Edirne ve Kırklareli hariç), Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu(Siirt hariç ) ile Bingöl, Antalya çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusu, Mersin çevreleri ve Adana'nın batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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