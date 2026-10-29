Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Türkiye'nin dört bir yanında Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü, fener alayları, bayrak yürüyüşleri, konserler ve çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Anıtkabir üzerindeki Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşundan Muğla'da Türk bayraklarıyla süslenen teknelerin geçişine kadar kutlamalar, vatandaşların yoğun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu
Muğla'nın Fethiye ve Bodrum ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Fethiye Limanı'ndan hareket eden Türk bayraklarıyla süslenmiş tekneler, Fethiye Körfezi ve Şövalye Adası çevresinde tur attı.
Elazığ'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı gerçekleştirildi.
Çankırı'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Bayrak Yürüyüşü" yapıldı. AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven, Ali Özkaya ve Hasan Arslan, Çay ilçesinde cenaze törenine katıldı.
Türk Yıldızları Akrobasi Timi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Anıtkabir üzerinde saygı uçuşu gerçekleştirdi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Türk Yıldızları Akrobasi Timi tarafından gösteri uçuşu gerçekleştirildi. Yaklaşık yarım saat süren gösteri uçuşu heyecanlı anlara sahne oldu. Anıtkabir’i ziyaret eden vatandaşlar, Türk Yıldızları Akrobasi Timi’nin gösterisini cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla halkın ziyaretine açılan TCG I. İnönü denizaltısı ile TCSG-310 Sahil Güvenlik botu vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya da her iki gemiyi ziyaret ederek personelin ve vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Ankara’nın Polatlı ilçesinde düzenlenen törenlerle kutlandı.
Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde vatandaşlar, sağanak yağışa aldırış etmeden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını'nı coşkuyla kutladı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yürüyüş, konser, sergi ve çeşitli etkinlikler düzenledi. Gazi Orhan Parkı’nda vatandaşların parmak izleriyle oluşturduğu ortak eser ve yapay zekâ destekli dijital ekranlar, kutlamalara farklı bir boyut kazandırdı.
Gümüşhane'de Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı gerçekleştirildi. Valilik tarafından organize edilen yürüyüş için Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen vatandaşlar ve öğrenciler 103 metre uzunluğunda Türk bayrağı açtı.