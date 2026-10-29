Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

        Türkiye'nin dört bir yanında Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü, fener alayları, bayrak yürüyüşleri, konserler ve çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Anıtkabir üzerindeki Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşundan Muğla'da Türk bayraklarıyla süslenen teknelerin geçişine kadar kutlamalar, vatandaşların yoğun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 19:50 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Muğla'nın Fethiye ve Bodrum ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Fethiye Limanı'ndan hareket eden Türk bayraklarıyla süslenmiş tekneler, Fethiye Körfezi ve Şövalye Adası çevresinde tur attı.

        2

        Elazığ'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı gerçekleştirildi.

        3

        Çankırı'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

        4

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Bayrak Yürüyüşü" yapıldı. AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven, Ali Özkaya ve Hasan Arslan, Çay ilçesinde cenaze törenine katıldı.

        5

        Türk Yıldızları Akrobasi Timi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Anıtkabir üzerinde saygı uçuşu gerçekleştirdi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Türk Yıldızları Akrobasi Timi tarafından gösteri uçuşu gerçekleştirildi. Yaklaşık yarım saat süren gösteri uçuşu heyecanlı anlara sahne oldu. Anıtkabir’i ziyaret eden vatandaşlar, Türk Yıldızları Akrobasi Timi’nin gösterisini cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

        6

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla halkın ziyaretine açılan TCG I. İnönü denizaltısı ile TCSG-310 Sahil Güvenlik botu vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya da her iki gemiyi ziyaret ederek personelin ve vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

        7

        Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Ankara’nın Polatlı ilçesinde düzenlenen törenlerle kutlandı.

        8

        Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde vatandaşlar, sağanak yağışa aldırış etmeden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını'nı coşkuyla kutladı.

        9

        Bursa Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yürüyüş, konser, sergi ve çeşitli etkinlikler düzenledi. Gazi Orhan Parkı’nda vatandaşların parmak izleriyle oluşturduğu ortak eser ve yapay zekâ destekli dijital ekranlar, kutlamalara farklı bir boyut kazandırdı.

        10

        Gümüşhane'de Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı gerçekleştirildi. Valilik tarafından organize edilen yürüyüş için Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen vatandaşlar ve öğrenciler 103 metre uzunluğunda Türk bayrağı açtı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bugün Ne Oldu? 27 Ekim 2026 haberleri: İsrail'de seçim | Netanyahu: Seçim çalınmaya çalışılıyor, SPK fonların tasfiye ve ödeme esaslarını belirledi, Derbi dünya basınında: Vahşi batı sahneleri

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.İSRAİL SANDIK BAŞINDA: NETANYAHU İÇİN KRİTİK SINAVİsrail'de, 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik başlatılan saldırıların ardından ilk parlamento seçimi için oy kullanılıyor. Netanyahu'nun iktidarını koruyup koruyamayacağı seçim sonuçlar...
        #29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
        #cumhuriyet kutlamaları
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Aslan kritik virajda!
        Aslan kritik virajda!
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        TIR şoförlerini ilgilendiren vize açıklaması
        TIR şoförlerini ilgilendiren vize açıklaması
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Tek öğrenci, tek öğretmen... Birlikte Cumhuriyeti kutladılar
        Tek öğrenci, tek öğretmen... Birlikte Cumhuriyeti kutladılar
        Gazete sayfalarından telefon ekranlarına... 103 yıllık coşku!
        Gazete sayfalarından telefon ekranlarına... 103 yıllık coşku!
        Ünlülerden 29 Ekim mesajları
        Ünlülerden 29 Ekim mesajları
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın