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        Haberler Magazin Kendall Jenner'ın eski sevgilisi, Hande Erçel'i beğendi

        Kendall Jenner'ın eski sevgilisi, Hande Erçel'i beğendi

        Kendall Jenner'ın eski sevgilisi NBA yıldızı Devin Booker, Hande Erçel'in sosyal medyaki fotoğraflarını beğendi. Booker'ın bu sürpriz hamlesi sosyal medyada dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 17:07 Güncelleme:
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        Ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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        Erçel, bu kez takipçilerinin gözünden kaçmayan sürpriz bir etkileşimle gündeme geldi.

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        NBA'de Phoenix Suns forması giyen Devin Booker, Hande Erçel'in "Son zamanlarda öne çıkan bir şey olmadı" notuyla paylaştığı fotoğraf serisini beğendi. Booker’ın bu etkileşimi sosyal medyada dikkat çekti.

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        Devin Booker, 2020 yılında dünyaca ünlü model Kendall Jenner ile yaşadığı çalkantılı aşkla uzun süre gündemde kalmıştı. Bir dönem ayrılıp barışan çift, ilişkilerini 2022 yılında kesin olarak noktalamıştı.

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        Aşk hayatıyla adından sıkça söz ettiren NBA yıldızının, geçtiğimiz temmuz ayında ise bir diğer dünyaca ünlü model Irina Shayk ile yakınlaştığı öne sürülmüştü.

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        #Kendall Jenner
        #devin booker
        #Hande Erçel
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