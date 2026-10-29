Kendall Jenner'ın eski sevgilisi, Hande Erçel'i beğendi
Kendall Jenner'ın eski sevgilisi NBA yıldızı Devin Booker, Hande Erçel'in sosyal medyaki fotoğraflarını beğendi. Booker'ın bu sürpriz hamlesi sosyal medyada dikkat çekti
Giriş: 29 Ekim 2026 - 17:07 Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
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Erçel, bu kez takipçilerinin gözünden kaçmayan sürpriz bir etkileşimle gündeme geldi.
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NBA'de Phoenix Suns forması giyen Devin Booker, Hande Erçel'in "Son zamanlarda öne çıkan bir şey olmadı" notuyla paylaştığı fotoğraf serisini beğendi. Booker’ın bu etkileşimi sosyal medyada dikkat çekti.
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Devin Booker, 2020 yılında dünyaca ünlü model Kendall Jenner ile yaşadığı çalkantılı aşkla uzun süre gündemde kalmıştı. Bir dönem ayrılıp barışan çift, ilişkilerini 2022 yılında kesin olarak noktalamıştı.
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Aşk hayatıyla adından sıkça söz ettiren NBA yıldızının, geçtiğimiz temmuz ayında ise bir diğer dünyaca ünlü model Irina Shayk ile yakınlaştığı öne sürülmüştü.
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