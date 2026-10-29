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        Dünya devi Victor Osimhen'i gözüne kestirdi! Transferde 2 önemli engel çıktı

        Galatasaray'da gösterdiği başarılı performans ile birlikte Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına giren Victor Osimhen için önemli bir gelişme yaşandı. Nijeryalı santrfor için İspanyol ekibi Atletico Madrid devreye girdi. Teknik direktör Diego Simeone'nin 27 yaşındaki futbolcuyu bir an önce kadroda görmek istediği ifade edilirken, transferdeki en büyük engelin ise oyuncunun yıllık maaşı olduğu aktarıldı.

        Giriş: 29 Ekim 2026 - 10:00 Güncelleme:
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        Trendyol Süper Lig'in 3'te 1'lik bölümüne doğru gelinirken topladığı puanlarla liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray, yoluna emin adımlarla devam ediyor.

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        Sarı-kırmızılıların yakaladığı performansın baş aktörlerinden birisi de her zaman olduğu gibi Victor Osimhen oldu.

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        Attığı gollerin dışında takım savunması ve hücum presi gibi konularda da başı çeken 27 yaşındaki santrfor, performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

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        Bu sezon sarı-kırmızılı formayı 9 maçta giyen Nijeryalı santrfor, 9 gol ve 3 asiste imza atarak Galatasaray'ı Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sırtlayan isimler arasında yer aldı.

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        Teknik direktör Okan Buruk'un gözde ismi olan Victor Osimhen için Avrupa devleri de sıraya girdi. Son olarak yıldız futbolcu, Atletico Madrid'in ilgisini çekti.

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        Directv Sports'un haberine göre; İspanyol ekibinin teknik direktörü Diego Simeone, takımının hücum hattının güçlenmesini istediği için Osimhen'i listeye aldı.

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        Üst düzey bir golcü istediği belirtilen Simeone'nin, Victor Osimhen'i kadrosunda istediği ve Atletico Madrid yönetiminin finansal çalışmalara başladığı aktarıldı.

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        Ancak bu transferde 2 önemli engel bulunuyor. Haberde Atletico Madrid'in Galatasaray'ı ikna etmesinin zor olduğu ifade edilirken, Osimhen'in maaşının da problem olabileceği ifade edildi.

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        İspanyol ekibi hem Galatasaray'ın beklediği yüksek bonservisi hem de oyuncunun yüksek maaşını esnek ödeme takvimi ve özel bonuslarla çözmeyi planlıyor.

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        #galatasaray
        #Victor Osimhen
        #Atletico Madrid
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