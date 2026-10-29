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        Haberler Gündem 3. Sayfa Araç uçuruma yuvarlandı... Eylül ve Kerim kaza kurbanı!

        Araç uçuruma yuvarlandı... Eylül ve Kerim kaza kurbanı!

        Erzurum'un Oltu ilçesinde hafif ticari aracın yaklaşık 22 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Kazada yaralanan 15 yaşındaki Eylül Ada Bayındır, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 10:04 Güncelleme:
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        Araç uçuruma yuvarlandı... Eylül ve Kerim kaza kurbanı!

        Erzurum’un Oltu ilçesinde hafif ticari aracın uçuruma yuvarlandığı kazada, ölü sayısı 2’ye yükseldi. Kazada yaralanan Eylül Ada Bayındır (15) da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        ARAÇ UÇURUMA YUVARLANDI

        DHA'daki habere göre kaza, dün saat 18.30 sıralarında Erzurum’da Oltu Çevre Yolu’nda meydana geldi. B.Ş.’nin (21) kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç, refüje çarptı. Takla atıp karşı şeridin bariyerlerini aşan araç, yaklaşık 22 metrelik uçuruma yuvarlandı.

        Hafif ticari araç, Yasin Haşimoğlu Mahallesi’ndeki bir evin bahçe duvarına çarptı.

        1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, araçtaki Kerim Can Aydın’ın (21) hayatını kaybettiği belirlendi.

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        EYLÜL DE KURTARILAMADI

        Yaralanan sürücü B. Ş. ve yanındaki Eylül Ada Bayındır ve Z. N. A. (17) ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından ambulansla Oltu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan yaralılardan Bayındır, Erzurum’a sevk edildi. Burada tedaviye alınan Eylül Ada Bayındır doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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        #Erzurum
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