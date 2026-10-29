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        Haberler Gündem 3. Sayfa Nevzat Aydın'a "Çirkinler"den tehdit! "Çocuğunu öldürürüz" diye 1 milyon euro istediler

        Nevzat Aydın'a "Çirkinler"den tehdit! "Çocuğunu öldürürüz" diye 1 milyon euro istediler

        Suç örgütü "Çirkinler", Yemeksepeti'nin eski sahibi Nevzat Aydın'ı oğlunu öldürmekle tehdit ederek 1 milyon euro istedi. Aydın, 'Çirkinler' suç örgütünden K.A. olarak tanıtan kişinin, 1 milyon avro para istediğini ve ödememesi halinde çocuğunu öldüreceğini söylediğini belirterek şikayetçi oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 09:27 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Nevzat Aydın'a "Çirkinler"den tehdit

        Yemeksepeti'nin eski sahibi Nevzat Aydın, oğlunun Trabzonspor-Beşiktaş maçında seremoniye çıkması için 100 milyon lira ödediği yönündeki haberlerin ardından, "Çirkinler" isimli suç örgütü üyesi olduğunu söyleyen K.A. tarafından arandığını ve 1 milyon avro istendiğini belirterek şikayetçi oldu. Aydın, parayı ödememesi halinde çocuğunun öldürülmekle tehdit edildiğini belirtti.

        İş insanı Nevzat Aydın, Beykoz Asayiş Büro Amirliğine giderek 28 Ekim saat 18.00 sıralarında mesajlaşma uygulaması üzerinden +30 kodlu Yunanistan'a ait bir numaradan arandığını ve kendisini 'Çirkinler' suç örgütünden K.A. olarak tanıtan kişinin, 1 milyon avro para istediğini ve ödememesi halinde çocuğunu öldüreceğini söylediğini belirterek şikayetçi oldu.

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        'HABERLERİN ARDINDAN GELDİ'

        Aydın, tehditlerin 22 Ekim'de oğlunun Trabzonspor-Beşiktaş maçının seremonisine çıkmasının ardından başladığını belirtti. Oğlunun seremoniye çıkması için 100 milyon lira ödediği yönündeki haberlerin ardından tehdit edildiğini söyleyen Aydın, söz konusu haberleri yapan kişiler hakkındaki şikayet hakkını saklı tuttuğunu ifade etti.

        Olayla ilgili Beykoz Asayiş Büro Amirliği tarafından inceleme başlatıldı.

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