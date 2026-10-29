Aleksey Batrakov'un altyapı antrenörü Andrey Nagibin HT Spor'a konuştu!

"REKABETTEN KAÇINMAZ, MAKSİMUMUNU VERİR"

İkinci olarak öne çıkaracağım özellik ise, daha rekabetçi sporcuların ve günümüzün daha parlak yıldızlarının arasında 'hayatta kalma' ve kendisinden maksimumu alma alışkanlığıdır. Tıpkı çocukluğunda tüm futbolcuların ondan daha hızlı ve güçlü olduğu, onun da sırf onlarla rekabet etmekle kalmayıp onları geçmek için maksimum çabayı, hatta belki biraz daha fazlasını harcamak zorunda kaldığı zamanki gibi. Bu yüzden takım kaptanıydı; birçok yaş grubunda kaptan ve takımın lideriydi. Bu liderlik vasıfları ve karakter, çocukluğundan itibaren rakiplerine ve takım arkadaşlarına fiziksel olarak geride kalırken kendini aşmak ve ekstra efor sarf etmek zorunda kalmasından kaynaklanıyor.