Aleksey Batrakov'un altyapı antrenörü Andrey Nagibin HT Spor'a konuştu!
Galatasaray'ın sezon başında Lokomotif Moskova'dan transfer ettiği Aleksey Batrakov, sarı-kırmızılılarda başarılı bir grafik sergiliyor... Rus futbolcuyu keşfeden altyapı antrenörü Andrey Nagibin, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'da performansını gitgide yukarı çeken Rus futbolcu Aleksey Batrakov'u keşfeden altyapı antrenörü Andrey Nagibin, 21 yaşındaki genç ismin çocukluk yıllarını ve sarı-kırmızılılardaki yeni dönemine dair HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
"OYUN İÇİ KARARLARI ÇOK OLGUNDU"
Aleksey'i ilk kez Orekhovo-Zuyevo şehrindeki bir salon futbolu (futsal) maçında gördüm. Aslında oraya tesadüfen uğramıştım. Göze çarpan ilk şey fiziksel farkıydı; oynayan diğer futbolculardan belirgin şekilde küçük olduğu görünüyordu. Bir teknik direktör olarak benim dikkatimi çeken şey ise, onun sıra dışı zekası ve yaşına göre oldukça olgun olan oyun içi kararlarıydı.
"TRANSFER SÜRECİ BASİTTİ"
Transfer süreci aslında basitti. Ailesiyle iletişime geçtim ve onları Lokomotiv Akademisi'ndeki seçmelere davet ettim. Düşünmek için birkaç gün istediler ve sanırım 3 gün sonra geri arayıp Lokomotiv Akademisi'nde kendilerini denemeye hazır olduklarını söylediler.
"BUGÜNLERE GELECEĞİNDEN ŞÜPHEM YOKTU"
O an için bugünlere geleceğinden herhangi bir şüphem yoktu. Benim en büyük isteğim, bu çocuğa profesyonel bir futbolcu olma, ülkenin en iyi çocuklarından oluşan seçilmiş oyuncuların arasında en iyi niteliklerini sergileme fırsatını vermekti. Tabii ki Orekhovo-Zuyevo'daki futbolcuların seviyesi çok daha basitti. Bu yüzden sadece Aleksey'in her şeyi başarması yönünde düşüncelerim ve isteklerim vardı.
"TAKIMDAN GÖNDERİLME KORKUSU VARDI"
Diğer futbolcularla kıyaslandığında en belirgin eksiklerinin fiziksel yapısı ve fiziki özellikleri olduğu açıktı. Sanırım ilk birkaç yıl boyunca yapılan testlerde Aleksey hep risk/geride kalan gruptaydı. Bildiğim kadarıyla bu fiziki yetersizlikler yüzünden takımdan gönderileceği korkusuyla hep endişelenirdi.
"TEKNİK VE TAKTİK İLERLEME KAYDETTİ"
Biz ise çocukluk döneminde her zaman bireysel becerilerin geliştirilmesine odaklandık. Bire-bir oyunları ve küçük gruplar halindeki maçları çok fazla oynattık. Bütün antrenmanların oyun formatında geçmesinin ve bu egzersizlerin büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Fiziki niteliklerin gelişimi oyunlar ve bayrak yarışları üzerinden sağlandı. Bu program sayesinde Aleksey bireysel, teknik ve teknik-taktik özelliklerini geliştirip ilerleme kaydetmeyi başardı.
"BİR SAVAŞÇI VE KARAKTER SAHİBİ BİRİ"
Futbol yeteneğinin yanı sıra Aleksey tam bir savaşçıdır, karakter sahibidir. Bunu doğrulayan ilk şey, birkaç yıl boyunca antrenmanlar için Orekhovo-Zuyevo'dan Moskova'ya gidip gelmiş olmasıdır. Bazen babasıyla arabayla, bazen trenlerle gidip gelirdi, ödevlerini trenlerde yapardı. Bir insanın profesyonel futbolcu olma yolundaki azmini, isteğini ve iradesini düşünebiliyor musunuz? Böyle konforsuz şartlarda yaşayarak, tek yönü 2 saat süren tren yolculuğu —sadece tek yönü— artı metro, yolda ders çalışması ve bir şeyler yemesi gerekiyordu.
"13 YAŞINDA YATILI OKULA GİRDİ"
Yatılı akademiye (internat) girene kadar bu dönemin üstesinden çok başarılı bir şekilde geldi. Sonrasındaki yatılı okul süreci de ayrı bir hikaye. 13 yaşında bir çocuk, ailesinden uzakta tek başına; elbette bu bir stres ve huzursuzluk kaynağı. Ama Aleksey bunun da üstesinden geldi, bu yüzden onu tam anlamıyla bir 'savaşçı' olarak tanımlayabilirim.
"KAYBETMEYİ HİÇ SEVMEZ, PES ETMEZ"
Çocukluğundan beri, bana göre Aleksey oldukça pes etmeyen, mücadeleci biriydi. Kaybetmeyi hiç sevmezdi. İlk zamanlar, benim ve Sergey Aleksandroviç Kloçkov'un çalıştırdığı kendisinden bir yaş küçük çocuklarla, 2006 doğumlular takımıyla antrenman yapıyordu. Bu, onun biraz uyum sağlaması içindi; çünkü kendi yaş grubu olan 2005 doğumlular açıkça daha güçlü ve daha hızlıydı. Çocuğu akademiye kademeli olarak kazandırmak ve fiziksel açıdan kendisinden çok da farklı olmayan çocuklarla adapte olmasını sağlamak istedik.
"YAŞINA GÖRE SIRA DIŞI PASLAR ATIYORDU"
Tabii ki oyun içi kararlarıyla ve zekasıyla öne çıkıyordu. Bazen öyle standart dışı paslar görüyordu ki, sahada tıpkı yetişkinlerin konumlandığı gibi sıra dışı pozisyon alıyordu. Bence çocukluktaki bu durum bir yetenektir, doğuştan gelen bir şeydir. Aleksey bu nitelikleri geliştirip şu an Şampiyonlar Ligi'nde oynamasını sağlayan seviyeye getirdiği için büyük bir tebriği hak ediyor. Ama yetenek kesinlikle onda vardı.
"REKABETTEN KAÇINMAZ, MAKSİMUMUNU VERİR"
İkinci olarak öne çıkaracağım özellik ise, daha rekabetçi sporcuların ve günümüzün daha parlak yıldızlarının arasında 'hayatta kalma' ve kendisinden maksimumu alma alışkanlığıdır. Tıpkı çocukluğunda tüm futbolcuların ondan daha hızlı ve güçlü olduğu, onun da sırf onlarla rekabet etmekle kalmayıp onları geçmek için maksimum çabayı, hatta belki biraz daha fazlasını harcamak zorunda kaldığı zamanki gibi. Bu yüzden takım kaptanıydı; birçok yaş grubunda kaptan ve takımın lideriydi. Bu liderlik vasıfları ve karakter, çocukluğundan itibaren rakiplerine ve takım arkadaşlarına fiziksel olarak geride kalırken kendini aşmak ve ekstra efor sarf etmek zorunda kalmasından kaynaklanıyor.
"G.SARAY'A HIZLI BİR ŞEKİLDE ADAPTE OLDU"
Galatasaray’a transferine gelince... Biliyor musunuz, bana göre onun bu hızlı çıkışı yine aynı oyun zekasıyla ilgili. Kendisi için yeni olan bu ligde oldukça hızlı bir şekilde adapte oldu. Üstelik bu yeni bir ülke, farklı bir dil. Takımla birlikte Türkiye'ye kampa gelmek başka şey —ki defalarca orada bulundu—, oraya yaşamak için taşınmak başka şey. Ayrıca kulüp taraftarlarının belirli bir beklentisi var; Galatasaray'ın taraftar kitlesi çok büyük ve oldukça talepkar.
"ZEKASIYLA FARK YARATIYOR"
Elbette çok rekabetçi bir lig olan Türkiye Ligi ve Şampiyonlar Ligi seviyesinde, Aleksey'in fiziki özellikler açısından halen eksikleri olduğu görülüyor. Fakat Galatasaray ve Lille maçlarının gösterdiği gibi Aleksey farkı başka şeylerle yaratıyor: Topla çalışmasıyla, zekasıyla ve sahaya koyduğu adanmışlıkla öne çıkıyor. Nitekim Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golleri de çok gecikmedi. Bence sahip olduğu oyun zekası, fiziki anlamda geride kaldığı noktaları telafi etmesini ve tamamen kafasını kullanarak futbol oynamasını sağlıyor.
"GELİŞMEYE ODAKLANMIŞ DURUMDA"
Attığı goller ve başarılı hamleleri için onu tebrik ediyorum. Aleksey bildiğim kadarıyla evine ve ailesine çok bağlı biri. Yakın zamanda düğünü oldu, bir kez daha tebrik ediyorum. Harika bir ailesi var. Bence kendisi tam olarak saha dışında da dengeli ve uyumlu bir şekilde gelişmeye odaklanmış durumda.
"G.SARAY'A TAKİP ETMEYE ÇALIŞIYORUM"
Aleksey oynadığında Galatasaray'ın maçlarını takip etmeye çalışıyorum. Tribünlerde Kalinka'yı duyduğumda ilk başta şaşırdım. Spikerler, Galatasaray taraftarlarının Kalinka'yı öğrendiğini ve Aleksey Batrakov'un onuruna söylediklerini belirttiler. Biliyor musunuz, Moskova bölgesindeki küçük bir şehirden çıkan, tüm dünyaya kendini gösteren ve sadece Rusya'da değil tüm dünyada birçok çocuk için örnek oluşturan bu sade, bizim Rus çocuğumuz adına insan sadece gurur duyuyor.
"ALEKSEY MÜMKÜN OLANI KANITLADI"
Arzunun, isteğin ve kararlılığın; hayalinin gerçekleşmesi, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak, üst düzeyde mücadele etmek, bir futbolcu olmak için her şeyi vermeye hazır olduğunda neleri başarabileceğini gösterdi. Aleksey herkese bunun mümkün olduğunu kanıtladı. Bunun için doğaüstü özelliklere sahip olmanıza, en hızlı ya da en güçlü olmanıza gerek yok; futbolu çok sevmek, profesyonel olmayı ve zirveye ulaşmayı çok istemek yeterli.
"ONUNLA İÇTENLİKLE GURUR DUYUYORUM"
Bu yüzden Aleksey ile içtenlikle gurur duyuyorum ve ona bir kez daha selam gönderiyorum, kocaman selamlar Aleksey! Galatasaray'da gelişmeye ve başarılar elde etmeye devam etmeni, futbola dair tüm hayallerinin gerçekleşmesini diliyorum. Ailenin, eşinin yanında olduğunu, ebeveynlerinin sık sık geldiğini ve babanla iletişimde olduğunu bildiğim için çok mutluyum.