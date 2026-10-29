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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu B.O.A.T. (Ballon d'Or Of All Time) ödülü Cristiano Ronaldo'nun!

        B.O.A.T. (Ballon d'Or Of All Time) ödülü Cristiano Ronaldo'nun!

        Dünya futbolunun efsane ismi Cristiano Ronaldo, tarihin en iyi Ballon d'Or (Altın Top) sahibine verilen B.O.A.T. (Ballon d'Or Of All Time) ödülünü kazandı. 41 yaşındaki Portekizli yıldızın 2008 yılında kazandığı Ballon d'Or, taraftarların katıldığı oylamada tarihin en iyi Ballon d'Or sezonu seçildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 09:47 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        B.O.A.T. ödülü Ronaldo'nun!

        Yaşayan futbol efsanelerinden Cristiano Ronaldo, başarılarla dolu kariyerine yeni bir ödül daha ekledi. 41 yaşındaki Portekizli golcü, tarihin en iyi Ballon d'Or (Altın Top) sahibine verilen B.O.A.T. (Ballon d'Or Of All Time) ödülüne layık görüldü.

        Ronaldo'nun elde ettiği 2008 Ballon d'Or, taraftarların oylarıyla tarihin en iyi Ballon d'Or'u seçildi.

        Ballon d'Or'un (Altın Top) 70. yıl dönümü kapsamında hayata geçirilen B.O.A.T. (Ballon d'Or Of All Time) girişiminde taraftarlar, ödülü kazanan futbolcuların en iyi sezonunu belirlemek için oy kullandı. Oylamaya yalnızca Ballon d'Or'u en az iki kez kazanan futbolcular dahil edildi. Taraftarların oy kullanmak için 1 euro ödemesi gerekti.

        Cristiano Ronaldo'nun 2008 yılında kazandığı Ballon d'Or
        Cristiano Ronaldo'nun 2008 yılında kazandığı Ballon d'Or
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        RESMİ BALLON D'OR ÖDÜLÜ DEĞİL

        B.O.A.T. ödülünün, resmi Ballon d'Or kupasından farklı bir girişim olduğu vurgulandı. Organizasyon, bir başka ödül olan Super Ballon d'Or'dan da ayrı tutuluyor.

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        #Cristiano Ronaldo
        #ballon dor
        #Altın Top
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