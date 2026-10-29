Umut Evirgen: Kızımız annesine benzesin
İlk çocuklarını bekleyen Alina Boz ile Umut Evirgen, samimi açıklamalarda bulundu. Boz, bebeğinin çalışkan ve hızlı karar veren bir yapıya sahip olmasını dilerken, Evirgen ise "Güzelliği yüzde 100 annesine çeksin. Benim gibi kara olmasın" ifadelerini kullandı
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Alina Boz ve eşi Umut Evirgen, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Boz, İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen bir binanın yanında annesi Olga Boz'un yaşadığı apartmanın da hasara yol açmasıyla ilgili konuştu.
Ünlü oyuncu, "Bazen insan hayatı değersiz olabiliyor, biraz hassas olduğum konu. İhmalsizlik yüzünden insanların başına bir şeyler gelebiliyor. Annemle konuşuyorum, apartman yöneticisi olduğu için ilgileniyor. Deprem nedeniyle tabii ki binalar yapılsın ama başkalarının hayatı tehlikeye atılmasın. Annemin yaşadığı apartmanın önü bir anda beton yığını olmuş. Allah'tan bütün apartman sakinleri evdeydi" ifadelerini kullandı.
"HAMİLELİK GÜZEL GEÇİYOR"
İlk çocuğunu dünyaya getirmeye hazırlanan Alina Boz, hamilelik süreci hakkında da konuştu. Boz, "Güzel geçiyor. Kendi Kendime eğleniyorum. Çalışmadığım süreçte bir yerlere gidip sinema, belgesel ve tiyatro izliyorum. Aşermem yok" dedi. Eşinin sözlerine esprili bir şekilde karşılık veren Umut Evirgen ise "6'ncı aya giriyoruz, hiçbir şey istemedi" ifadelerini kullandı.
Doğumun Türkiye'de gerçekleşeceğini belirten çift, bebeklerinin hangi özellikleri almasını istediklerini de anlattı.
Oyuncu aynı zamanda muhabirlerin sorduğu "Bebeğinizin eşinizden hangi özelliğini almasını istersiniz?" sorusuna samimi bir yanıt vererek, "Çalışkanlığını almasını isterim. Ne yapacağını bilir. Hızlı ve doğru karar verir" ifadelerini kullandı. Evirgen ise eşine övgüler yağdırarak, "Güzelliği yüzde 100 annesine çeksin. Benim gibi kara olmasın" dedi.
"BEBEKLE GEÇİRMEM GEREKEN ZAMAN VAR"
Doğum sonrası setlere dönüp dönmeyeceğiyle ilgili de konuşan Boz, "Bebekle geçirmem gereken zaman var. Ben de bu süreç için heyecanlıyım. Sonrasında bu işler kısmet. Babası bakar" dedi. Evirgen ise "Kız çocuğu babasına düşkün olur derler. Seve seve bakarım" ifadelerini kullandı.