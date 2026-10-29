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        Kapadokya'da peribacası çöktü!

        Kapadokya'da bir peribacası çöktü, can kaybı ve yaralıların olduğu belirtiliyor. Olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, "Aşırı yağıştan toprak kayması sözkonusu. Şimdiye kadar 2 kişinin cenazesi var. 1 yaralı var. Yaralımız hastaneye kaldırıldı, tedavisine başlanıldı. Olay yerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor." açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 15:51 Güncelleme:
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        Kapadokya'da peribacası çöktü!

        Nevşehir'in Göreme beldesinde peribacası çöktü. Olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

        İHA'nın haberine göre Göreme beldesinde bulunan peribacalarından bir tanesi yıkıldı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, UMKE, jandarma, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Bölgede kriz masası oluşturulurken yaralanan 3 kişinin hastanelere sevk edildiği öğrenildi. Öte yandan, Nevşehir Valisi Hüseyin Kök de bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Kayaların altında kalan cenazelerin olduğu bilgisi edinilirken ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

        Olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

        NEVŞEHİR VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

        Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, "Aşırı yağıştan toprak kayması sözkonusu. Şimdiye kadar 2 kişinin cenazesi var. 1 yaralı var. Yaralımız hastaneye kaldırıldı, tedavisine başlanıldı. Olay yerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor." açıklamasında bulundu.

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