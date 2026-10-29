Nevşehir'in Göreme beldesinde peribacası çöktü. Olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

İHA'nın haberine göre Göreme beldesinde bulunan peribacalarından bir tanesi yıkıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, UMKE, jandarma, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Bölgede kriz masası oluşturulurken yaralanan 3 kişinin hastanelere sevk edildiği öğrenildi. Öte yandan, Nevşehir Valisi Hüseyin Kök de bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kayaların altında kalan cenazelerin olduğu bilgisi edinilirken ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

NEVŞEHİR VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, "Aşırı yağıştan toprak kayması sözkonusu. Şimdiye kadar 2 kişinin cenazesi var. 1 yaralı var. Yaralımız hastaneye kaldırıldı, tedavisine başlanıldı. Olay yerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor." açıklamasında bulundu.