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        Haberler Dünya Eski ABD Başkanı Obama, Trump'a: Kimsenin istemediği, gereksiz bir savaşı başlattı

        Eski ABD Başkanı Obama, Trump'a: Kimsenin istemediği, gereksiz bir savaşı başlattı

        Eski ABD Başkanı Obama, Atlanta'da Demokratların ara seçimdeki adayına destek için düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Trump ve ABD hükümetinin kararlarını eleştirdi. Obama, Trump'ın "kimsenin istemediği gereksiz bir savaş başlattığını" ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 14:11 Güncelleme:
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        Obama'dan Trump'a: Gereksiz bir savaş başlattı
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        Eski ABD Başkanı Barack Obama, ABD Başkanı Donald Trump'ın "kimsenin istemediği gereksiz bir savaş başlattığını" belirtti.

        Georgia eyaletinin Atlanta şehrinde Demokratların ara seçimdeki adayına destek için düzenlenen mitingde konuşan Obama, Trump ve ABD hükümetinin kararlarını eleştirdi.

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        Obama, "Şu anki Başkan, bir dizi yanlış karar almayı tercih etti. Bunların en önemlisi, kimsenin istemediği gereksiz bir savaşı başlatmak oldu." dedi.

        Kendi döneminde İran'la yapılan anlaşmaya atıfta bulunan Obama, "İran. Başlangıçtaki gerekçe, oraya gidip nükleer silahlarından ve nükleer programlarından vazgeçmelerini sağlamaktı ancak İran'ın nükleer silahı yoktu. Nükleer programlarını durdurmuştuk. Herkesin kabul ettiği üzere, onların nükleer silaha sahip olmalarını engelleyen bir anlaşma imzalamıştım. Hiçbir füze fırlatmam gerekmedi. Diplomasi yoluna başvurdum." diye konuştu.

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        ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş konusunda eleştirilerde bulunan Obama, "Müttefiklerimiz ve üslerimiz saldırıya uğradı. Amerikalılar öldürüldü. Yüzlerce Amerikalı yaralandı. Füze stoklarımızı tükettik, bu da bizi daha savunmasız hale getirdi ve İran, artık dünyadaki petrolün büyük bir kısmının tüketicilere ulaşmak için geçtiği Hürmüz Boğazı üzerinde veto yetkisine sahip." dedi.

        Obama, savaşın bitmediğine dikkati çekerek benzin ve mazot başta olmak üzere birçok ürünün fiyatının artmasının nedeninin bu olduğunu ve savaşın bitmemesi sebebiyle bu durumun devam edeceğini söyledi.

        Mevcut hükümet yetkililerinin "ciddi insanlar" olmadıklarını ifade eden Obama, "Onların ciddiyetsizliğinin bedelini hepimiz ödüyoruz." dedi.

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        Obama, kendi döneminde ABD sınırıyla ilgili kararlar ve faaliyetler konusunda eleştiriler yapıldığına dikkati çekerek, "Ancak bu yönetimin sokaklarımızda koşuşturan maskeli ajanlar göndermesini isteyen kimseyi hatırlamıyorum. Yasalara uyan vatandaşların tutuklanıp gözaltına alınmasından, vurulup öldürülmesinden ve çocukların ebeveynlerinden alınmasından bahseden kimseyi de hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.

        Trump'ın görev süresi boyunca "milyarlarca dolar" kazandığını dile getiren Obama, "Onun ve ailesinin yaptığı tüm anlaşmaların sayısını artık akılda tutamıyoruz. Meme coinler, çocuklarının şirketleri için vergi mükelleflerinin parasıyla finanse edilen sözleşmeler." diye konuştu.

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        Obama, "Başkanlık makamını ve Amerikalıları etkileyen politikaları kendi çıkarlarınız için kullanamazsınız. Bu, diğer ülkelerdeki diktatörlerin yaptığı bir şeydir ama biz böyle yapmayız." dedi.

        - Ara seçimlerin önemine vurgu

        Obama, Trump yönetiminin görev süresinin bitmesine henüz iki yıl bulunduğuna dikkati çekerek, ara seçimlerin bu duruma karşı "en iyi şans" olduğunu söyledi.

        Seçimlerde Trump tarafının kaybetmesinin önemli olduğunu savunan Obama, "En azından onu dizginlemek, bu yönetimin sergilediği bazı saçmalıklara 'Dur' demek için. Bu, sistemdeki bir nevi sigorta şalteri, onu indirmemiz gerekiyor. Bu yönetime karşı hesap sorulabilir bir düzen getirmeye başlamalıyız." ifadelerini kullandı.

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        Yapay zekanın getirdiği faydaların sadece birkaç milyardere değil herkese ulaşmasını sağlayacak düzenlemelerin oluşturulması gerektiğinin altını çizen Obama, bu kapsamda eğitim sisteminin de yeniden yapılandırılması gerektiğini vurguladı.

        Obama, ülkedeki yönetim sisteminin "olması gerektiği gibi işlemediğini" savunarak, şunları dile getirdi:

        "Bunun bir nedeni, seçim bölgelerinin siyasi çıkarlar doğrultusunda yeniden çizilmesi, bir diğer nedeni ise 'Citizens United' gibi, zengin ve güçlü kişilerin seçimleri finanse etmesine olanak tanıyan yasalar. Seçimlere yüz milyonlarca dolar akıyor. Kısmen bu yüzden."

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