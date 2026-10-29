Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Döviz bürosuna saldırının şüphelisi eski kulüp başkanının oğlu çıktı

        Döviz bürosuna saldırının şüphelisi eski kulüp başkanının oğlu çıktı

        İstanbul Kadıköy'de bir döviz bürosuna düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Saldırganların izlerini kaybettirmek için çalıntı plaka taktıkları otomobilin, eski Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Yaşar Ecim'in eşine ait olduğu belirlendi. Saldırıyla bağlantılı olarak yakalanan 5 şüpheli arasında eski kulüp başkanının oğlu K.F.E.'nin de bulunduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin tamamı tutuklandı

        Giriş: 29 Ekim 2026 - 12:31 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Döviz bürosuna saldırının şüphelisi eski kulüp başkanının oğlu çıktı

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, olay 24 Ekim'de Kadıköy'de meydana geldi.

        Kimliği belirsiz bir kişi, döviz bürosuna silahla ateş açtıktan sonra yaya olarak uzaklaştı. Saldırgan, kısa mesafede kendisini bekleyen otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Saldırının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

        ÇALINTI PLAKA TAKMIŞLAR

        Polis ekiplerinin güvenlik kamerası görüntüleri üzerinde yaptığı incelemede, saldırganların kaçışta kullandıkları otomobile başka bir araçtan çalınan plakanın takıldığı belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobilin gerçek plakasını tespit ederek sahibine ulaştı.

        REKLAM

        ESKİ KULÜP BAŞKANININ OĞLU ÇIKTI

        Yapılan araştırmada, olayda kullanılan otomobilin eski Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Yaşar Ecim'in eşi adına kayıtlı olduğu ortaya çıktı. Soruşturmayı derinleştiren polis, çiftin 27 yaşındaki oğlu K.F.E.'nin de saldırıyla bağlantılı olduğunu belirledi.

        5 ŞÜPHELİ SAKARYA'DA YAKALANDI

        Şüphelilerin Sakarya'ya kaçtığını belirleyen polis ekipleri, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün de katılımıyla 24 Ekim'de operasyon düzenledi. Operasyonda K.F. E. (27), A.K.Ç. (37), A.G. (30), Y.D. (42) ve F.E.K. (32) yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul'a getirilen 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 28 Ekim'de sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

        REKLAM

        HEDEF BAŞKA BİR DÖVİZ BÜROSU MUYDU?

        Öte yandan saldırının hedefiyle ilgili dikkat çeken bir ayrıntı da ortaya çıktı. Kurşunlanan döviz bürosuyla aynı adreste bulunan Kaymak Döviz'in sahibi Onur G.'nin daha önce iflas ettiği, piyasaya yüksek miktarda borcu bulunduğu ve alacaklılarıyla sık sık tartışmalar yaşadığı öğrenildi. Polis, saldırının aslında Onur G.’ye yönelik olabileceği ihtimali üzerinde dururken, olayın borç anlaşmazlığıyla bağlantısı henüz kesinlik kazanmadı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmaya devam ediliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İki gencin hayatı söndü

        Van'ın Gevaş ilçesinde yakıt tankeriyle otomobilin çarpışması sonucu 18 yaşındaki Berkay Yavuz ile 16 yaşındaki Ahmet Can Aksu hayatını kaybetti. Acı haberi alan iki gencin aileleri gözyaşlarına boğuldu. Yürek yakan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı (İHA)

        #son dakika
        #haberler
        #istanbul
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de
        Döviz bürosuna saldırının şüphelisi eski kulüp başkanının oğlu çıktı
        Döviz bürosuna saldırının şüphelisi eski kulüp başkanının oğlu çıktı
        Nevzat Aydın'a "Çirkinler"den tehdit
        Nevzat Aydın'a "Çirkinler"den tehdit
        İspanya tren kazasında ses kayıtları ortaya çıktı
        İspanya tren kazasında ses kayıtları ortaya çıktı
        Antalya'da sel suları molozları yollara taşıdı!
        Antalya'da sel suları molozları yollara taşıdı!
        Dünya devi Osimhen'i gözüne kestirdi!
        Dünya devi Osimhen'i gözüne kestirdi!
        'Sevdan Bir Ateş' AB grubunda zirvede!
        'Sevdan Bir Ateş' AB grubunda zirvede!
        Fotoğraftaki duruşunuz ilişkinizin özeti mi?
        Fotoğraftaki duruşunuz ilişkinizin özeti mi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Gazete sayfalarından telefon ekranlarına... 103 yıllık coşku!
        Gazete sayfalarından telefon ekranlarına... 103 yıllık coşku!
        Türkiye'nin otomotivde bir asırlık serüveni
        Türkiye'nin otomotivde bir asırlık serüveni
        Ünlülerden 29 Ekim mesajları
        Ünlülerden 29 Ekim mesajları
        Nesli tehlike altındaki toy kuşları Polatlı'da görüntülendi
        Nesli tehlike altındaki toy kuşları Polatlı'da görüntülendi
        Jülide Kural'dan iddialara yanıt
        Jülide Kural'dan iddialara yanıt
        Eisenkot, Netanyahu'ya güvenmiyor
        Eisenkot, Netanyahu'ya güvenmiyor
        Emekliye 450 milyar TL ilave kaynak
        Emekliye 450 milyar TL ilave kaynak
        B.O.A.T. ödülü Ronaldo'nun!
        B.O.A.T. ödülü Ronaldo'nun!
        Kanseri göğsündeki çizik ele verdi
        Kanseri göğsündeki çizik ele verdi
        "Batrakov sahada maksimum çabayı gösterir"
        "Batrakov sahada maksimum çabayı gösterir"
        "Kızımız annesine benzesin"
        "Kızımız annesine benzesin"