Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, olay 24 Ekim'de Kadıköy'de meydana geldi.

Kimliği belirsiz bir kişi, döviz bürosuna silahla ateş açtıktan sonra yaya olarak uzaklaştı. Saldırgan, kısa mesafede kendisini bekleyen otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Saldırının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

ÇALINTI PLAKA TAKMIŞLAR

Polis ekiplerinin güvenlik kamerası görüntüleri üzerinde yaptığı incelemede, saldırganların kaçışta kullandıkları otomobile başka bir araçtan çalınan plakanın takıldığı belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobilin gerçek plakasını tespit ederek sahibine ulaştı.

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ESKİ KULÜP BAŞKANININ OĞLU ÇIKTI

Yapılan araştırmada, olayda kullanılan otomobilin eski Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Yaşar Ecim'in eşi adına kayıtlı olduğu ortaya çıktı. Soruşturmayı derinleştiren polis, çiftin 27 yaşındaki oğlu K.F.E.'nin de saldırıyla bağlantılı olduğunu belirledi.

5 ŞÜPHELİ SAKARYA'DA YAKALANDI

Şüphelilerin Sakarya'ya kaçtığını belirleyen polis ekipleri, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün de katılımıyla 24 Ekim'de operasyon düzenledi. Operasyonda K.F. E. (27), A.K.Ç. (37), A.G. (30), Y.D. (42) ve F.E.K. (32) yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul'a getirilen 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 28 Ekim'de sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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HEDEF BAŞKA BİR DÖVİZ BÜROSU MUYDU?

Öte yandan saldırının hedefiyle ilgili dikkat çeken bir ayrıntı da ortaya çıktı. Kurşunlanan döviz bürosuyla aynı adreste bulunan Kaymak Döviz'in sahibi Onur G.'nin daha önce iflas ettiği, piyasaya yüksek miktarda borcu bulunduğu ve alacaklılarıyla sık sık tartışmalar yaşadığı öğrenildi. Polis, saldırının aslında Onur G.’ye yönelik olabileceği ihtimali üzerinde dururken, olayın borç anlaşmazlığıyla bağlantısı henüz kesinlik kazanmadı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmaya devam ediliyor.