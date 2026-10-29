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        Haberler Yaşam Nesli tehlike altındaki toy kuşları Polatlı'da görüntülendi

        Nesli tehlike altındaki toy kuşları Polatlı'da görüntülendi

        Dünyada uçabilen en ağır kuşlar arasında yer alan ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde "tehlikede" kategorisinde bulunan toy kuşları, Ankara'nın Polatlı ilçesinde görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 12:01 Güncelleme:
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        Dünyada uçabilen en ağır kuşlar arasında yer alan ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde "tehlikede" kategorisinde bulunan toy kuşları, Ankara'nın Polatlı ilçesinde görüntülendi.

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        Uzunbeyli kırsalındaki açık bozkırlar ve tarım arazilerinde gözlemlenen toy kuşları, yaşamlarının büyük bölümünü yerde geçiriyor ve bitkisel besinlerin yanı sıra böceklerle de besleniyor.

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        Yetişkin erkek bireyleri yaklaşık 18 kilogram ağırlığa ulaşabilen bu nadir tür, tarımsal faaliyetler ve yaşam alanlarının daralması gibi çeşitli tehditlerle karşı karşıya bulunuyor.

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