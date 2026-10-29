Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet erkanı ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Aziz Atatürk, bugün uğruna büyük bedeller ödediğimiz Cumhuriyetimizin kuruluşunun 103.seneyi devriyesini kutluyoruz. Tarihimize yeni bir istikamet çizen bu önemli günde, zatı alinizi, silah arkadaşlarınızı ve kahraman şehitlerimizi şükranla yad ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ni devleti ve milletiyle birlikte müreffeh ve muzaffer yarınlara ulaştırmak için farklı cephelerde, yoğun bir cephede mücadele içindeyiz. Cumhuriyeti henüz ilan edilmemişken zatı alinizin 1 Mart 1922 tarihli Büyük Millet Meclisi hitabınızda münderiç, 'bizi milli davamızı izlemekten yıldıracak hiçbir araç hiçbir kuvvet düşünülemez. Milli davamız bizim hayatımızdır' sözleri bu ışıkta milli davamız olarak gördüğümüz Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşıncaya kadar kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. Ruhun şad olsun."