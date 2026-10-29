İspanya tren kazasında ses kayıtları ortaya çıktı: Akıl almaz ihmal kazayı getirdi

İspanya’da dün yerel saat ile 08:54’te iki hızlı trenin çarpışmasıyla meydana gelen kazanın detayları ortaya çıkmaya başladı.

İspanya’nın en önemli gazetelerinden El Paris, 68 kişinin hayatını kaybettiği, 15’i ağır 50’den fazla yolcunun yaralandığı kaza sırasında tren makinistleri ile Madrid Atocha Ana İstasyon birim sorumlusu arasındaki konuşma kayıtlarını paylaştı.

Buna göre, Madrid-Endülüs hattının kontrol noktalarından biri olan Urda Tren İstasyonu'nda sistem arızası yaşandı. Bunun üzerine güzergah boyunda demiryolunda bulunan tüm trenler durdu.

Sistem arızası nedeniyle Urda Tren İstasyonu'nun görevini Madrid Atocha Ana Kontrol Merkezi devraldı. Ses kayıtlarına göre durmakta olan Iryo treninin makinisti ile Atocha’daki kontrol operatörü arasında iki görüşme ve arkadan gelen AVE treninin makinisti ile aynı kontrol operatörü arasındaki bir görüşme gerçekleşti.

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Atocha’daki sorumlu teknisyen, Iryo treninin 25 kilometre gerisinde bulunan AVE trenine, protokolde belirtildiği gibi saatte 40 kilometre hız sınırıyla "görüş mesafesi içinde" değil, "normal seyirde" devam etmesi emrini verdi. Bu emri, önlerinde hattı tıkayan başka bir tren olup olmadığını kontrol etmeden verdi.

Iryo treninin makinisti de "normal sürüşe" devam etme emrini aldı, ancak 7 dakika sonra treni yeniden çalıştıramadığı için hâlâ durduğunu bildirdi. Ancak buna rağmen AVE trenine "Normal hızda devam et" talimatı verildi.

Iryo makinistinin halen durduğu bildirimden çarpma anına kadar geçen 5 dakikada da herhangi uyarı yapılmadığı için korkunç kaza meydana geldi.

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El Pais gazetesinde konuşmaların dökümü ise şu şekilde verildi. AVE Makinisti ile Atocha Merkez görüşmesi:

-2080 numaralı tren makinisti. LZB’yi kapatıp yeniden açın. Sürüşe devam edin. Ardından BSL’nin koruması altında normal hızda sürüşe devam edin

-Normal hızda mı?

-Evet.

Iryo ile Atocha Merkez Görüşmesi: Saat 08.41: Iryo ile ilk görüşme:

-Günaydın, Atocha. BSL’de seyir halindeyken sinyal kaybı yaşadım. Önümdeki araç 113 numaralı şeritte 200’ün üzerinde hızla ilerliyor. Ancak sinyali alamadım. Durmuş durumdayım. Urda girişinde.

Atocha Ana Merkez’de görevlilerin ifadesi alındı

Tren kazasında ağır kusuru ortaya çıkan Madrid'deki Atocha tren istasyonundaki ADIF demir yolları ana kontrol merkezinde görevli tüm çalışanların ifadesi alındı.

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Gece boyunca arama kurtarma çalışmaları devam etti. İş makinaları ve bine yakın personel aydınlatılan kaza bölgesinde tren vagonlarında ceset ve yaralı aradı.

Helikopter, drone, arama köpekleri dahil tüm imkanlar kullanılırken hayatını kaybeden AVE hızlı trenindeki makinistin Antanio Acedo Meneses olduğu açıklandı.

36 yaşındaki makinistin dede ve babasının da demiryolu çalışanı olduğu bu nedenle kendisinin de makinistliği seçtiği belirtildi.

Kazada stajyer makinist David Cabanas’ın öldüğü ifade edildi.

Kaza bölgesinde ve Toledo şehrinde aileler için irtibat merkezleri kuruldu. Ancak buna rağmen İspanya dışında veya kaza bölgesine uzak olan kaza kurbanlarının yakınları ise sosyal medyadan tanıdıklarına ulaşmak için çağrıda bulunuyor.

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Kazaya karışan şirketlerden biri olan Renfe ise aralık ayına kadar Madrid-Endülüs tren seferleri için bilet satışını durdurdu.