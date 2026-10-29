'Sevdan Bir Ateş' AB grubunda zirvede!

SHOW TV'nin CNP Film imzalı dizisi 'Sevdan Bir Ateş'in 8'inci bölümünde babalık gerçeği ortaya çıktı. Herkesten gizli yeniden DNA testi yaptıran Mirza, Hüma’nın kendi kızı olduğunu öğrendi. Leyla’nın “Ben senden boşanacağım!” sözleri ise ikilinin geleceğini belirsizliğe sürükledi.

Dizinin yeni bölümü; Total’de 7.89 izlenme oranı, 21.59 izlenme payı, 20+ABC1’de 7.82 izlenme oranı, 21.15 izlenme payı, AB’de ise 7.50 izlenme oranı, 21.80 izlenme payı elde ederek AB grubunda zirveye yerleşti. Sosyal medyada da çok konuşulan bölümde, #SevdanBirAteş etiketi 4 saat 30 dakika, Mirza 4 saat 50 dakika, Hüma ise 2 saat TT listesinde kaldı.

8'İNCİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hüma’yla eski evine yerleşen Leyla, parasızlıkla mücadele ederken kızını doyurabilmek için askıda ekmek almak zorunda kaldı. Mirza ise gizlice buluştuğu Hüma’ya sarma yedirip ceketini omuzlarına örttü. “O testin sonucu seni sevmeme engel değil” diyerek küçük kızı bırakmayacağına söz verdi.

Mirza’dan Hüma’ya sarma sürprizi;

REKLAM

DNA sonucunu değiştiren kişinin Yaman olduğu ortaya çıktı. Laboratuvara sekiz milyon lira gönderen Yaman, yaptığını “O benden tek ailemi aldı. Ben de ondan ailesini aldım” sözleriyle açıkladı.

Yaman DNA testinin sonucunu değiştirdiğini itiraf ediyor;

Leyla’yı para ve altınla gitmeye ikna edemeyen Destan, onun evini darmadağın etti. Leyla ise bunu kendisini konağa döndürmek isteyen Mirza’nın yaptığını düşündü. Annesinin eski ultrason görüntüsünü Mirza’ya ulaştırmak için konağa gizlice gelen Hüma, Vuslat’a yakalandı. Görüntüdeki isim ve tarihi okuyan Vuslat, dehşet içinde “Bu sen misin?” diye sordu.

REKLAM

Vuslat’ı şoke eden gerçek;

Finalde, Leyla’nın Yaman’ın otelinde işe başladığını öğrenen Mirza oteli bastı. İkili arasında yaşanan tartışmada Mirza, “Karımsın sen benim! Nikâhlı karım! Soyadımı taşıyorsun” derken Leyla’nın yanıtı net oldu: “Bundan sonra taşımayacağım. Çünkü ben senden boşanacağım!” Leyla’nın sözleriyle sarsılan Mirza’nın herkesten gizli tekrarlattığı DNA testi ise büyük gerçeği ortaya çıkardı: Hüma, Mirza’nın kendi kızıydı.

Hüma’nın kendi kızı olduğunu öğrenen Mirza ne yapacak? Bu gerçek, Leyla’yla yeniden aile olmalarını sağlayacak mı?

İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

'SEVDAN BİR ATEŞ'İN 9'UNCU BÖLÜM TANITIMINDA HÜMA KAYBOLUYOR!

REKLAM

'Sevdan Bir Ateş'in 9'uncu bölüm tanıtımı heyecanı yükseltiyor. Vuslat’ın, “Sen Mirza’nın kızıysan Nasim seni niye istedi? Demek annen sana hamileymiş” sözlerinin ardından Hüma, onu odasına kilitleyip konaktan kaçıyor. Küçük kızın kaybolduğu haberi Leyla ve Mirza’yı korkuya sürüklerken, Leyla’nın “Boşanacağız!” çıkışı dikkat çekiyor. Tesbihçi’nin Cafer Kozaklı’nın mezarı başında söylediği “Vakti geldi” sözleri merakı artırırken, Hüma ile Faysal karşılaşıyor. “Her anahtar kilidini bulacak, kaderin kapısı açılacak” sözlerinin eşlik ettiği bu karşılaşma neleri değiştirecek?

'Sevdan Bir Ateş', yeni bölümüyle çarşamba akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.