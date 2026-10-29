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        Haberler Sağlık Kan şekerini dengelemeye yardımcı 5 meyve

        Kan şekerini dengelemeye yardımcı 5 meyve

        Diyetisyenlere göre kan şekerini dengede tutmaya yardımcı olacak en iyi 5 meyve

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 12:50 Güncelleme:
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        Diyabet dostu meyveler kan şekerini kontrol altında tutmaya ve kalp hastalığına karşı korumaya yardımcı olur. Peki kan şekerini dengede tutmaya yardımcı meyveler hangileri?

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        1. Orman meyveleri

        Health.com’un aktardığı bilgilere göre, yaban mersini, ahududu ve böğürtlen gibi orman meyveleri, kan şekeri düzeylerinin düzenlenmesine ve yemek sonrası insülin yükselişlerinin azaltılmasına yardımcı olabilir.

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        Orman meyveleri, kan şekerinin dolaşıma karışmasını yavaşlatmaya yardımcı olan lif bakımından zengindir. Ayrıca sağlıklı kan şekeri düzeylerini destekleyen vitaminler, mineraller, antioksidanlar ve iltihap karşıtı bileşikler içerir.

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        Özellikle yaban mersini ve turna yemişi (cranberry) tüketimi, diyabetli kişilerde açlık kan şekeri ve hemoglobin A1c (HbA1c) düzeylerini anlamlı ölçüde düşürebilir. HbA1c, son 2-3 aylık kan şekeri düzeylerini gösteren bir ölçüttür.

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        Orman meyveleri tüketmek, diyabetin yanı sıra kalp hastalığı, hipertansiyon ve bazı kanser türlerine yakalanma riskinin azalmasına da katkı sağlayabilir.

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        Nar

        Nar tüketimi; kan basıncının, kan şekeri ve kolesterol düzeylerinin düşürülmesini ve insülin direncinin iyileştirilmesini destekleyebilir.

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        Nar taneleri ve nar suyu; ellagitanninler, antosiyaninler ve organik asitler gibi bileşikler içerir. Bu bileşikler, tip 2 diyabetli kişilerde sistolik ve diyastolik kan basıncının düşürülmesine yardımcıdır.

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        Nar taneleri ayrıca lif bakımından zengindir. Lif, kan şekerinde ani ve keskin yükselişlerin önlenmesine katkı sağlayabilir.

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        Elma

        Elmanın glisemik indeksi düşüktür ve lif içeriği yüksektir. Orta boy bir elma, kan dolaşımına şeker geçişini yavaşlatan çözünür lif de dâhil olmak üzere yaklaşık 4 gram lif içerir.

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        2022 yılında glikoz toleransı bozulmuş kişiler üzerinde yapılan bir araştırmada, pirinç tüketmeden önce elma yemenin, pirinçten sonra elma yemeye kıyasla yemek sonrası kan şekeri düzeyini anlamlı ölçüde düşürdüğü görüldü.

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        Araştırmacılar, elmadaki çözünür lifin ve diğer antidiyabetik bileşiklerin kan şekeri düzeylerinin kontrolünü destekleyebileceğini belirtti.

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        Turunçgiller

        Portakal ve greyfurt gibi turunçgillerin glisemik indeksi (Gİ) düşüktür. Glisemik indeks, bir besinin kan şekerini ne kadar hızlı veya yavaş yükselttiğini 0-100 arasında bir ölçekle gösterir.

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        Örneğin portakalın glisemik indeksi 43’tür. 55’in altındaki değerler düşük glisemik indeks olarak kabul edilir.

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        Düşük glisemik indeksli meyveleri düzenli tüketmek, diyabetli kişilerde HbA1c düzeylerinin ve kan basıncının düşürülmesine, kalp hastalığı riskinin azaltılmasına yardımcı olabilir.

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        Turunçgiller, naringenin gibi antioksidanlar bakımından da zengindir. Bu polifenol türü, güçlü antidiyabetik özelliklere sahiptir.

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        Avokado

        Avokado, karbonhidrat (vücutta şekere dönüşen besin öğesi) bakımından düşük, tekli doymamış yağlar bakımından ise zengindir. Bu yağlar, tip 2 diyabetli kişilerde çoklu doymamış yağlara kıyasla daha iyi kan şekeri kontrolüyle ilişkilendirilmiştir.

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        Avokado ayrıca lif bakımından da zengindir. Lif, yemek sonrasında kan şekerinde meydana gelen ani yükselişleri yavaşlatabilir. Liften zengin beslenme; tip 2 diyabetli kişilerde daha iyi kan şekeri kontrolü, vücut ağırlığı yönetimi, kan yağları düzeyleri ve inflamasyon belirteçleriyle ilişkilendirilmiştir.

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        Avokadonun sağlık yararlarını inceleyen çok sayıda araştırmanın, avokadonun yaygınlaşmasını teşvik etmek amacıyla çalışan Hass Avocado Board tarafından finanse edildiği unutulmamalıdır.

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        #kan şekeri
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