Kan şekerini dengelemeye yardımcı 5 meyve
Diyetisyenlere göre kan şekerini dengede tutmaya yardımcı olacak en iyi 5 meyve
Diyabet dostu meyveler kan şekerini kontrol altında tutmaya ve kalp hastalığına karşı korumaya yardımcı olur. Peki kan şekerini dengede tutmaya yardımcı meyveler hangileri?
1. Orman meyveleri
Health.com’un aktardığı bilgilere göre, yaban mersini, ahududu ve böğürtlen gibi orman meyveleri, kan şekeri düzeylerinin düzenlenmesine ve yemek sonrası insülin yükselişlerinin azaltılmasına yardımcı olabilir.
Orman meyveleri, kan şekerinin dolaşıma karışmasını yavaşlatmaya yardımcı olan lif bakımından zengindir. Ayrıca sağlıklı kan şekeri düzeylerini destekleyen vitaminler, mineraller, antioksidanlar ve iltihap karşıtı bileşikler içerir.
Özellikle yaban mersini ve turna yemişi (cranberry) tüketimi, diyabetli kişilerde açlık kan şekeri ve hemoglobin A1c (HbA1c) düzeylerini anlamlı ölçüde düşürebilir. HbA1c, son 2-3 aylık kan şekeri düzeylerini gösteren bir ölçüttür.
Orman meyveleri tüketmek, diyabetin yanı sıra kalp hastalığı, hipertansiyon ve bazı kanser türlerine yakalanma riskinin azalmasına da katkı sağlayabilir.
Nar
Nar tüketimi; kan basıncının, kan şekeri ve kolesterol düzeylerinin düşürülmesini ve insülin direncinin iyileştirilmesini destekleyebilir.
Nar taneleri ve nar suyu; ellagitanninler, antosiyaninler ve organik asitler gibi bileşikler içerir. Bu bileşikler, tip 2 diyabetli kişilerde sistolik ve diyastolik kan basıncının düşürülmesine yardımcıdır.
Nar taneleri ayrıca lif bakımından zengindir. Lif, kan şekerinde ani ve keskin yükselişlerin önlenmesine katkı sağlayabilir.
Elma
Elmanın glisemik indeksi düşüktür ve lif içeriği yüksektir. Orta boy bir elma, kan dolaşımına şeker geçişini yavaşlatan çözünür lif de dâhil olmak üzere yaklaşık 4 gram lif içerir.
2022 yılında glikoz toleransı bozulmuş kişiler üzerinde yapılan bir araştırmada, pirinç tüketmeden önce elma yemenin, pirinçten sonra elma yemeye kıyasla yemek sonrası kan şekeri düzeyini anlamlı ölçüde düşürdüğü görüldü.
Araştırmacılar, elmadaki çözünür lifin ve diğer antidiyabetik bileşiklerin kan şekeri düzeylerinin kontrolünü destekleyebileceğini belirtti.
Turunçgiller
Portakal ve greyfurt gibi turunçgillerin glisemik indeksi (Gİ) düşüktür. Glisemik indeks, bir besinin kan şekerini ne kadar hızlı veya yavaş yükselttiğini 0-100 arasında bir ölçekle gösterir.
Örneğin portakalın glisemik indeksi 43’tür. 55’in altındaki değerler düşük glisemik indeks olarak kabul edilir.
Düşük glisemik indeksli meyveleri düzenli tüketmek, diyabetli kişilerde HbA1c düzeylerinin ve kan basıncının düşürülmesine, kalp hastalığı riskinin azaltılmasına yardımcı olabilir.
Turunçgiller, naringenin gibi antioksidanlar bakımından da zengindir. Bu polifenol türü, güçlü antidiyabetik özelliklere sahiptir.
Avokado
Avokado, karbonhidrat (vücutta şekere dönüşen besin öğesi) bakımından düşük, tekli doymamış yağlar bakımından ise zengindir. Bu yağlar, tip 2 diyabetli kişilerde çoklu doymamış yağlara kıyasla daha iyi kan şekeri kontrolüyle ilişkilendirilmiştir.
Avokado ayrıca lif bakımından da zengindir. Lif, yemek sonrasında kan şekerinde meydana gelen ani yükselişleri yavaşlatabilir. Liften zengin beslenme; tip 2 diyabetli kişilerde daha iyi kan şekeri kontrolü, vücut ağırlığı yönetimi, kan yağları düzeyleri ve inflamasyon belirteçleriyle ilişkilendirilmiştir.
Avokadonun sağlık yararlarını inceleyen çok sayıda araştırmanın, avokadonun yaygınlaşmasını teşvik etmek amacıyla çalışan Hass Avocado Board tarafından finanse edildiği unutulmamalıdır.