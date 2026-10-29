Kan şekerini dengelemeye yardımcı 5 meyve

Sevgilisinin evli olduğunu öğrenen kadından tornavidalı dehşet

İstanbul'da, evli olduğunu öğrenip ayrıldığı eski sevgilisi 42 yaşındaki Şahin E.'yi tornavidayla ağır yaralayan 28 yaşındaki Asya K., 14 gün süren takibin ardından yakalandı. Asya K.'nın, Şahin E.'nin barışma teklifini reddettiği, tartışmanın bu nedenle çıktığı öğrenildi. Şüpheli adliyeye sevk edil... Daha Fazla Göster İstanbul'da, evli olduğunu öğrenip ayrıldığı eski sevgilisi 42 yaşındaki Şahin E.'yi tornavidayla ağır yaralayan 28 yaşındaki Asya K., 14 gün süren takibin ardından yakalandı. Asya K.'nın, Şahin E.'nin barışma teklifini reddettiği, tartışmanın bu nedenle çıktığı öğrenildi. Şüpheli adliyeye sevk edildi.(DHA) Daha Az Göster