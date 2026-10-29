'Heroes', 'Nashville' gibi dizilerdeki rolleriyle tanınan oyuncu Hayden Panettiere, geçen ay, 37 yaşına girmesine sadece beş gün kala hayata veda etmiş, geride 11 yaşında bir kız çocuğu bırakmıştı.

ABD'li oyuncunun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada sona gelindi. Panettiere'nin ölümünün kaza sonucu olduğu belirlendi ve Güney Carolina polisi soruşturmayı kapattıklarını açıkladı.

Oyuncunun ölümünün ardından çıkan adli tıp raporuna göre Panettiere'nin, birden fazla türde ilacın kazara karışması sonucu hayatını kaybettiği belirtilmişti.

"KAZA SONUCU ÖLÜM"

Yetkililerin dün yaptığı açıklamada, soruşturmanın bulgularının adli tıp uzmanının vardığı sonucu desteklediği belirtildi.

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Polis sözcüsü, "Adli tıp uzmanının tespiti ve soruşturma bulgularına dayanarak, Hayden Panettiere'nin ölümünün kaza sonucu olduğu kararı verilmiştir" dedi ve soruşturmanın tamamlandığını ifade etti.

MADDE BAĞIMLILIĞIYLA MÜCADELE ETTİ

ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'nin de olaya dahil olduğu bildirilirken, dairenin soruşturmasını tamamlayıp tamamlamadığı henüz bilinmiyor.

Panettiere, 16 Ağustos'ta Greenville'deki bir evde tepkisiz halde bulunmuş, acil yardım ekiplerinin kalp durması nedeniyle kendisine müdahale ettiği ancak olay yerinde hayatını kaybettiği bildirilmişti. Yapılan otopsi incelemesinde, ölümüne yol açabilecek herhangi bir travma belirtisine rastlanmamıştı.

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Adli tıp raporunda ölüm nedeni olarak, bazı kas gevşetici ve ruh sağlığı sorunlarının tedavisinde kullanılan ilaçların toksik etkileri gösterilmişti. Panettiere daha önce madde bağımlılığıyla ilgili sorunlarının yanı sıra depresyon ve doğum sonrası depresyon deneyimlerini de kamuoyuyla paylaşmıştı.

Panettiere, 'Heroes' dizisindeki amigo kız Claire Bennet ve 'Nashville' dizisindeki country şarkıcısı Juliette Barnes rolleriyle tanınıyordu. Oyuncu ayrıca 'Çığlık' (Scream) film serisinde de yer aldı.