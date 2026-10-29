Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle son üç resmi karşılaşmada forma giyemeyen kaptan Orkun Kökçü'nün tedavi süreci devam ediyor.

Siyah-beyazlıların sağlık heyeti, milli futbolcunun sahalara dönüşü konusunda temkinli davranıyor.

Son milli arada ayak parmağındaki çatlak nedeniyle ağrılar yaşayan 25 yaşındaki futbolcunun sağ ayak tabanında kısmi plantar fasya yırtığı ve topuk yağ yastığı travmatik ayrışması tespit edilmişti.

Siyah-beyazlıların sağlık heyeti, son olarak Hofenheim maçında forma giyen Orkun Kökçü'nün tamamen iyileşmeden sahalara dönmesine sıcak bakmıyor. Milli futbolcunun sakatlığının tekrarlamaması ve sezonun geri kalanında daha ciddi bir problem yaşamaması adına tedavi sürecinin eksiksiz tamamlanması hedefleniyor.

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KASIMPAŞA'YA ZOR, HEDEF CELTIC DEPLASMANI

Orkun Kökçü'nün 1 Kasım Pazar günü oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında forma giymesi düşük bir ihtimal olarak gösterilirken en erken ve en iyi ihtimalle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Celtic karşılaşmasında maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Teknik heyet de kaptanın dönüşü konusunda sağlık ekibinin vereceği rapor doğrultusunda hareket edecek. Orkun Kökçü'nün sahalara dönüş tarihi, tedavi sürecindeki gelişmelere göre netlik kazanacak.