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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Orkun Kökçü Kasımpaşa'ya zor, hedef Celtic deplasmanı

        Orkun Kökçü Kasımpaşa'ya zor, hedef Celtic deplasmanı

        Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan kaptan Orkun Kökçü'nün tam olarak iyileşmeden riske edilmeyeceği öğrenildi. Kasımpaşa deplasmanında forma giymesi beklenmeyen yıldız orta sahanın, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Celtic deplasmanında kadroya dönmesi planlanıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 12:22 Güncelleme:
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        Kasımpaşa'ya zor, hedef Celtic!

        Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle son üç resmi karşılaşmada forma giyemeyen kaptan Orkun Kökçü'nün tedavi süreci devam ediyor.

        Siyah-beyazlıların sağlık heyeti, milli futbolcunun sahalara dönüşü konusunda temkinli davranıyor.

        Son milli arada ayak parmağındaki çatlak nedeniyle ağrılar yaşayan 25 yaşındaki futbolcunun sağ ayak tabanında kısmi plantar fasya yırtığı ve topuk yağ yastığı travmatik ayrışması tespit edilmişti.

        Siyah-beyazlıların sağlık heyeti, son olarak Hofenheim maçında forma giyen Orkun Kökçü'nün tamamen iyileşmeden sahalara dönmesine sıcak bakmıyor. Milli futbolcunun sakatlığının tekrarlamaması ve sezonun geri kalanında daha ciddi bir problem yaşamaması adına tedavi sürecinin eksiksiz tamamlanması hedefleniyor.

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        KASIMPAŞA'YA ZOR, HEDEF CELTIC DEPLASMANI

        Orkun Kökçü'nün 1 Kasım Pazar günü oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında forma giymesi düşük bir ihtimal olarak gösterilirken en erken ve en iyi ihtimalle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Celtic karşılaşmasında maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Teknik heyet de kaptanın dönüşü konusunda sağlık ekibinin vereceği rapor doğrultusunda hareket edecek. Orkun Kökçü'nün sahalara dönüş tarihi, tedavi sürecindeki gelişmelere göre netlik kazanacak.

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        #orkun kökçü
        #beşiktaş
        #kasımpaşa
        #Celtic
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