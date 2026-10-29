ABD'li milyarder Elon Musk, sosyal medya platformu X'teki paylaşımında, “Süper zekâ bolluğunun ortaya çıkmasıyla uzak gelecek için para biriktirmek anlamsız” ifadesini kullandı.

Musk, bu değerlendirmesiyle yapay zekânın gelecekte yaratabileceği ekonomik dönüşüme işaret etti.

Konuya ilişkin daha önce de çeşitli açıklamalarda bulunan Musk, yapay zekâ ve robotik alanındaki gelişmelerin üretkenliği artırarak mal ve hizmetlere erişimi kolaylaştıracağını öngörüyor. Bu teknolojilerin ilerlemesiyle kaynak kıtlığının azalabileceğini savunan Musk, gelecekte geleneksel çalışma ve emeklilik anlayışının da değişebileceğini düşünüyor.

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Musk daha önce de yapay zekâ ve robotların yaygınlaşmasının insanların çalışma zorunluluğunu ortadan kaldırabileceğini ve gelecekte para biriktirmenin önemini azaltabileceğini ileri sürmüştü.

Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre Elon Musk bugün itibarıyla 921 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı ünvanını elinde bulunduruyor.