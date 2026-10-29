Adana'da istismara uğradığını öne sürerek polise sığınan E.D., muayene için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Durumu öğrenip, tabancayla hastaneye giden babası M.D. (47), kızını vurmak istedi. Hastanede bir odaya saklanıp, polise direnen şüpheli gözaltına alındı.

KIZINI VURMAYA ÇALIŞTI

DHA'daki habere göre olay, dün Adana'nın Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi’nde meydana geldi. Polis merkezine giderek istismara uğradığını öne süren E.D., muayenesi için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Durumu öğrenip, gece saatlerinde otomobiliyle hastaneye giden E.D.'nin babası M.D., tabancayla içeri girip, kızını vurmak istedi.

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Polis ekipleri, genç kızı koruma altına alarak hastane polis noktasına götürdü. Hastanenin camlarına tabancayla ateş eden M.D., binaya girerek izini kaybettirdi.

BOŞ BİR ODADA YAKALANDI

Hastane polisinin anonsuyla bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Hastanede operasyon başlatan özel harekat polisi, sabaha karşı şüphelinin, Beyin Cerrahi Bölümü’ndeki boş bir odada olduğunu belirledi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

M.D., polisin teslim olma çağrısına uymayıp, tabancayla ateş açtı. Ekipler, şüpheli babayı yakalayıp gözaltına aldı. Geniş güvenlik önlemleri altında hastaneden çıkarılan M.D., emniyete götürüldü.

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Muayenesi yapılan E.D. devlet korumasına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.