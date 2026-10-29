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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakanlıktan TIR şoförlerini ilgilendiren vize açıklaması

        Bakanlıktan TIR şoförlerini ilgilendiren vize açıklaması

        Ticaret Bakanlığı, Dışişleri ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarıyla koordinasyon içinde tır sürücülerinin Schengen vizesi süreçlerinde yaşadıkları sorunların çözümü için çalışmalara devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 12:16 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        TIR şoförlerini ilgilendiren vize açıklaması

        Ticaret Bakanlığı, Dışişleri ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarıyla koordinasyon içinde tır sürücülerinin Schengen vizesi süreçlerinde yaşadıkları sorunların çözümü için çalışmalara devam ettiklerini bildirdi.

        Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, tır sürücülerinin Schengen vizesi süreçlerinde çeşitli sorunlar yaşadığı belirtildi.

        Üç bakanlığın konuya ilişkin çalışmalarına işaret edilen açıklamada, "Uluslararası taşımacılık sektörümüzün karşılaştığı sorunların çözümü için çalışmalarını sürdüren Ticaret Bakanımız Ömer Bolat, Dışişleri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile koordinasyon içerisinde sürücülerimizin Schengen vizesi süreçlerinde yaşadığı sorunların giderilmesine yönelik diplomatik girişimlerini yoğun şekilde sürdürüyor" ifadesi kullanıldı.

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        Açıklamada, Bakan Bolat'ın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile sorunların çözümü için Bulgaristanlı mevkidaşları ve Avrupa Komisyonu yetkilileriyle görüştüğü, bu görüşmelerde şoförlere vize kolaylığı ve öncelikli işlem esnekliği talep edildiği bildirildi.

        Uluslararası taşımacılık yapan tır sürücülerinin, özellikle Edirne'deki Kapıkule ve Hamzabeyli gümrük kapılarında karşılaştıkları vize kısıtlamaları ve başvuru süreçlerinde yaşanan aksaklıkların, bakanlıklarca takip edildiğine işaret edilen açıklamada, "Ülkemizin dış ticaretinin kesintisiz sürdürülmesi, ihracatımızın önemli bir parçası olan uluslararası taşımacılık sektörünün faaliyetlerinin aksamaması ve nakliyecilerimiz ile sürücülerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde çalışmalar yürütülmektedir. Bu çerçevede, diplomatik kanallar üzerinden sorunların çözümüne yönelik girişimler sürdürülmekte, sürücülerimizin uluslararası taşımacılık faaliyetlerini kolaylaştıracak adımlar üzerinde çalışılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

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        SÜRÜCÜLERE UYARI

        Açıklamada, sürücülere yönelik uyarılara da yer verilerek, şunlar kaydedildi:

        "Gümrük kapılarımızda yaşanabilecek yoğunlukların ve olası mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için nakliye firmalarımızın ve sürücülerimizin yürürlükteki Schengen vizesi kurallarına ve kalış sürelerine azami özen göstermeleri, sefer ve sürücü planlamalarını bu kuralları dikkate alarak yapmaları önem taşıyor. Bakanlığımız, ülkemizin ihracat hedeflerine ulaşmasında önemli rol üstlenen uluslararası taşımacılık sektörünün karşılaştığı sorunların çözümü, nakliyecilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi ve sınır kapılarımızdaki geçiş süreçlerinin etkinliğinin artırılması amacıyla ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir."

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        #TIR Şoförleri
        #vize
        #Schengen vizesi
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