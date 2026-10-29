Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında ev hapsi kararı verildi.
Giriş: 29 Ekim 2026 - 13:57 Güncelleme:
Tutuklu bulunan eski Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında ev hapsi kararı verildi.
Avukat Akın Atalay X hesabından açıklama yaptı.
Av. Atalay, "Müvekkilim Sinem Dedetaş için yaptığımız tahliye başvurusu üzerine kendisinin ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle cezaevinden tahliyesine karar verilmiştir" dedi.
3 AYDIR CEZAEVİNDEYDİ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet" ve "irtikap" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla 31 Temmuz'da tutuklanmıştı.
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