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        Haberler Gündem İstanbul Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı

        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı

        Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında ev hapsi kararı verildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 13:57 Güncelleme:
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        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı

        Tutuklu bulunan eski Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında ev hapsi kararı verildi.

        Avukat Akın Atalay X hesabından açıklama yaptı.

        Av. Atalay, "Müvekkilim Sinem Dedetaş için yaptığımız tahliye başvurusu üzerine kendisinin ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle cezaevinden tahliyesine karar verilmiştir" dedi.

        3 AYDIR CEZAEVİNDEYDİ

        İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet" ve "irtikap" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla 31 Temmuz'da tutuklanmıştı.

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        #üsküdar belediyesi
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