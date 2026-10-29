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        Haberler Gündem Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı

        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı

        Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Cem Akaş için Üsküdar'da tören düzenlendi. 5 yıldır Pankreas kanseriyle mücadele eden Cem Akaş, geçtiğimiz hafta 19 yaşındaki oğlu Can Akaş'ı kaybetmişti. Can Yayınları Yönetim Kurulu Başkanı Can Öz "Çok iyi bir yazar, çok iyi bir editör ama hepsinden önemlisi yazı çizi için yaşayan başkalarına katkı sağlayan kendisi hiç görünmeyen, hiç ortaya çıkmayan, kendisinden bahsetmeyen hakiki bir entelektüeli kaybettik" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 15:22 Güncelleme:
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        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı

        58 yaşında hayatını kaybeden Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni, yazar, editör ve çevirmen Cem Akaş Üsküdar Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

        19 yaşındaki oğlu Can Akaş'ı geçen hafta toprağa veren ve bir süredir kanser tedavisi gören Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Cem Akaş, dün hayatını kaybetti.

        Cem Akaş için Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle namazının ardından tören düzenlendi. Cem Akaş'ın cenaze törenine ailesi, sevenleri, iş arkadaşları, sanatçı Zülfü Livaneli, Sunay Akın ve çok sayıda kişi katıldı.

        Taziyeleri annesi Nüvit Akaş, eşi Esra Özdoğan, ablası Ceyda Akaş Kabadayı ve erkek kardeşi Derya Akaş kabul etti. Cenazede Cem Akaş'ın annesi Nüvit Akaş gözyaşlarına hakim olamadı. Kılınan cenaze namazının ardından Akaş'ın cenazesi Ümraniye'deki Hekimbaşı Mezarlığı'na götürülerek defnedildi.

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        'ÖNCE EVLADI SONRA KENDİSİ'

        Cenazeye katılan sanatçı Zülfü Livaneli, "Büyük bir trajedi. Önce evladı geçen hafta burada uğurlamak, sonra babayı ve şu anda da eşi ve annesi... İnanılmaz bir acı. Nasıl katlanılır bilmiyorum. Son zamanlarda en son redaksiyonunu yaptığı kitap benim kitaptı. Hep çalışıyorduk. Her gün haberleşiyorduk. Türkiye’de bu kadar kibar, nazik, centilmen, asil bir insanın, bir dostun kaybı; bir yazarın, bir müzisyenin ve bir yayıncının kaybı hepimiz için acı oldu. Zaten hastalıkla çok boğuştu. Doğada adalet yok. Doğa bizim ölçülerimize göre işlemiyor. Artık yapacak bir şey yok, sabır diliyorum. Böyle durumlarda insanın çaresizliğini anlıyoruz. Nur içinde yatsın" ifadelerini kullandı.

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        'HAKİKİ BİR ENTELEKTÜELİ KAYBETTİK'

        Can Yayınları Yönetim Kurulu Başkanı Can Öz, "Yasımızı tutuyoruz. Belki bu durumun trajikliğinden dolayı herkesin daha çok dikkatini çekti ama aslında kalacak olan çok önemli bir entelektüel birisini kaybettik. Eşine ender rastlanan, artık yetişmeyen, görmediğimiz kendiyle değil hep başkalarıyla meşgul, hep çalışan, kendini buna adamış, yazıya adamış, sanata adamış, edebiyata adamış çok çok değerli bir ismi kaybettik. Dolasıyla biz Cem’in trajedisinden ziyade onun ilerde değeri kıymeti onun gibi insanların Türkiye için önemi bunu anlatmaya çalışacağız. Türkiye için çok büyük kayıp bence. Beş senedir Pankreas kanseri tedavisi görüyordu. Çok iyi bir yazar, çok iyi bir editör ama hepsinden önemlisi yazı çizi için yaşayan başkalarına katkı sağlayan kendisi hiç görünmeyen, hiç ortaya çıkmayan, kendisinden bahsetmeyen hakiki bir entelektüeli kaybettik" dedi.

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