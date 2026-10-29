Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi

Adana'da 2023 yılında halsizlik, yorgunluk ve gece terlemesi şikayetleriyle hastaneye başvuran Celal Karadağ’a lösemi tanısı konuldu. Ankara'da Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) ait LÖSANTE Hastanesi'nde tedaviyle hastalığı atlatan Karadağ, bu süreçte eğitiminden de vazgeçmedi.

Karadağ, LÖSEV Koleji'nde son sınıfı yatılı okuyarak liseyi tamamladı. Ancak geçen yıl 27 Ağustos'ta hastalık yeniden nüksetti. Bu kez tedavi kapsamında kök hücre süreci başlatıldı. Yüzde 100 uyumlu bulunan 3 donör adayı sağlık sorunlarını gerekçe göstererek kök hücre vermekten vazgeçti.

Bu sırada yapılan testlerde fabrikada işçi olarak çalışan babası Hakan Karadağ'ın doku uyumu yüzde 60 çıktı ve donör olabileceği belirlendi. 9 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonla nakil gerçekleşti. Celal Karadağ, 27 Ekim'de nakil ünitesinden, kemik iliği nakli yapılan arkadaşı Ahmet Cemal Müftüoğlugil ile birlikte çıktı. Celal Karadağ, LÖSEV'de tedavi gören ve iyileşen, yaklaşık 20 şehirden gelen 60’tan fazla iyileşmiş genç, sağlık çalışanları, arkadaşları ve ailesi tarafından turuncu balonlarla karşılandı.

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"BABAM DONÖRÜM OLDU"

Celal Karadağ, hastalığının nüksetmesinin ardından bulunan 3 donörün sağlık sorunları nedeniyle kök hücre vermekten vazgeçtiğini anlatarak, "3’ü de yüzde 100 uyumluydu. 3 donör iptal ettikten sonra ben nakli reddettim. Çünkü o süreçte tarih veriliyordu, donörler iptal ediyordu. Beni çok yordu ve çok sıktı. Bütün süreci tamamen reddettim. Hastalığımın tekrarlandığını öğrendiğim zaman sanki benim için hayat durmuştu. Ondan sonra doktorum bana tekrardan ulaştı. Hastalığımın uyanmak üzere olduğunu ve nakil olmam gerektiğini söyledi. Donörüm olmadığı için babamdan ve annemden kan alındı. Kız kardeşimin uyumu çok düşüktü, annem ve babam yarı uyumluydu. Öyle olduğu için babamdan ilik aldım. Babam donörüm oldu. Şu anda iyiyim. Babamdan nakil olduğumu öğrenince nasıl anlatılır bilmem ama sanki mucize gibi bir şey oldu. Çünkü donör yoktu. Bir anda babamın donör olduğu ortaya çıkınca çok mutlu oldum. Tanımadığım insanların iliklerini taşımak farklı. O da çok farklı bir duygudur, eminim. Ama babamdan almak çok güzel bir şeydi, çok farklı bir duyguydu. Çok mutluyum" dedi.

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"TIP OKUMAK İSTİYORUM"

Celal Karadağ, hastalığı yendiğini, ancak kontrollerinin süreceğini söyleyerek, "Şu anki hedefim tıp kazanmak. Çünkü bu hastalığı geçirmiş birisi olarak kanserle alakalı bir bölüm kazanmak istiyorum. Hematoloji bölümü, onkoloji bölümü. Tabii ki de en büyük hedefim LÖSANTE’de bir hematoloji doktoru olmak. Tüm doktorlarıma çok çok minnettarım. Çok çok teşekkür ederim. İyi ki varlar. LÖSEV’in içerisinde olan herkes her zaman yanımda oldu. İyileşmiş bir genç olarak LÖSEV’i en güzel şekilde temsil edeceğim. Hedeflerime daha çok koşmayı, ailemi daha çok gururlandırmayı istiyorum" ifadelerini kullandı.

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"EVLADIMA BİR HAYAT VERDİM"

Hakan Karadağ ise fabrikada çalışırken oğlunun hastalığını öğrendiğini söyleyerek, "Dünyamız yıkılmıştı üstümüze. Ama Celal ilk günden bu yana hastalığı hiç kabullenmedi. Çok pozitif biriydi. 3 tane donörümüz vardı. Biz çok mutlu olmuştuk. Aslında donör olmak çok basit bir şey. Bilinçli olmadığımız için, yani insanların başına gelmediğinden, nasıl bir şey olduğunu bilmediklerinden dolayı insanlar bilmiyorlar. Eğer bilseler, herkese bir can, bir ümit, bir ışık olabilir. 3 donörün de iptal olması bizi yıktı tabii. En son olarak benden aldılar. Yüzde 60 uyumla paşama bütün bir can verdim. Yeniden doğdu. İnşallah daha güzel günler gelecek. Ben evladıma bir hayat verdim. İnşallah insanlar bilinçlenir. Daha çok nakil için hastanelere başvururlar" dedi.