Avrupa Merkez Bankası (ECB) piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. ECB, piyasa beklentisine paralel bir şekilde mevduat faizini yüzde 2,50, ana refinansman faizini yüzde 2,65 ve marjinal borç verme faizini yüzde 2,90 seviyesinde sabit bıraktı.

Banka, geçen ay politika faizlerinde 25 baz puanlık artışa gitmişti. Böylece ECB de Fed'e benzer şekilde faiz artırımından sonraki toplantıda 'pas' demiş oldu.

Fed faiz kararını açıkladı Haberi Görüntüle

ECB'den yapılan açıklamada, Yönetim Konseyi'nin üç temel politika faizini sabit tutma kararı aldığı bildirildi.

Enerji fiyatlarının yükselmeye devam ettiği belirtilen açıklamada, bu durumun enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü, büyüme görünümüne yönelik ise aşağı yönlü riskler oluşturduğu ifade edildi.

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Enerji şokunun tüm etkilerinin henüz ortaya çıkmadığına işaret edilen açıklamada, temel enflasyonun şu ana kadar genel olarak istikrarlı seyrettiği ve ücretlerde henüz belirgin bir tepki görülmediği kaydedildi.

Açıklamada, enerji şokunun büyüklüğünün ve süresinin artmasının yanı sıra dolaylı etkiler ve ikinci tur etkilerine ilişkin gelişmelerin enflasyonu yükseltmesi ve ekonomik büyümeyi yavaşlatmasının beklendiği belirtildi.

"FİNANSMAN KOŞULLARI SIKILAŞTI"

Açıklamada, son Yönetim Konseyi toplantısından bu yana finansman koşullarının sıkılaştığına dikkat çekilerek, bu durumun enflasyon ve ekonomik büyüme üzerinde baskı oluşturmasının beklendiği ifade edildi.

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ECB'nin para politikasını orta vadede enflasyonun yüzde 2 hedefinde istikrar kazanmasını sağlayacak şekilde belirlemeye kararlı olduğu vurgulandı.

Banka, mevcut yüksek belirsizlik ortamında gelişmeleri yönetebilecek konumda olduğunu belirtirken, para politikası kararlarında veriye bağlı ve toplantı bazlı yaklaşımın sürdürüleceğini bildirdi.

Faiz kararlarının, enflasyon görünümüne ve bu görünümü etkileyen risklere ilişkin değerlendirmelerin yanı sıra açıklanacak ekonomik ve finansal veriler, temel enflasyon dinamikleri ve para politikası aktarımının gücü dikkate alınarak verileceği kaydedildi.

ECB, gelecekteki faiz patikasına ilişkin önceden bir taahhütte bulunmadığını da yineledi.