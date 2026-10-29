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        Haberler Gündem 3. Sayfa Böyle evlat olmaz olsun! Kahramanmaraş'ta para vermeyen annesini bıçakla rehin alan şüpheli yakalandı

        Böyle evlat olmaz olsun! Kahramanmaraş'ta para vermeyen annesini bıçakla rehin alan şüpheli yakalandı

        Kahramanmaraş'ta para istediği annesini bıçakla rehin alan 27 yaşındaki A.D., annesinin kaçmasının ardından çıktığı çatıda intihara kalkıştı. Yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarının sonuç vermemesi üzerine olay yerine çağrılan özel harekat polisleri, elindeki bıçağı atan A.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Annesi N.D. ise oğlundan şikayetçi oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 16:38 Güncelleme:
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        Para vermeyen annesini bıçakla rehin aldı

        Kahramanmaraş’ta A.D. (27), para istediği annesi N.D.’yi olumsuz yanıt alınca bıçakla rehin aldı. N.D. oğlunun bir anlık dalgınlığından faydalanıp kaçarken, bu kez çatıya çıkıp intihara kalkışan A.D., özel harekat polisleri tarafından yakalandı.

        DHA'da yer alan habere göre olay; dün akşam saatlerinde Yusuflar Mahallesi’nde meydana geldi. N.D., kendisinden para isteyen oğlu A.D.’ye olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. A.D. kullandığı uyuşturucu maddenin etkisiyle annesini bıçakla rehin aldı.

        Evden gelen yardım çığlıklarını duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada bir fırsatını bulan N.D., oğlunun elinden kurutulup kendini dışarı attı.

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        Çatıya çıkıp aşağı atlayacağını söyleyen A.D., polislerin yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarına olumsuz yanıt verince özel harekat polisleri istendi. A.D., özel harekat ekiplerini görünce elindeki bıçağı aşağı attı.

        Yakalanıp gözaltına alınan A.D., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. N.D. ise oğlundan şikayetçi oldu.

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