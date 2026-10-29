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        Haberler Dünyadan 95 yaşındaki oyuncu Barbara Barrie tıbbi yardımla hayatını kaybetti

        95 yaşındaki oyuncu Barbara Barrie tıbbi yardımla hayatını kaybetti

        İleri evre kanser teşhisi alan 95 yaşındaki oyuncu Barbara Barrie, tıbbi yardımla yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 17:05 Güncelleme:
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        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti

        Barbara Barrie, tıbbi yardım eşliğinde hayatına son verdi. Kızı Jane Harnick, 95 yaşındaki annesine ölümcül kanser teşhisi konulduktan sonra tıbbi yardımla ölümünün gerçekleştirildiğini söyledi.

        Kanser, Barrie'nin tek sağlık sorunu değildi. 2014 yılında 'idiyopatik pulmoner fibroz' teşhisi konulmuştu. Bu, akciğer dokusunun hasar görmesi ve yara izi oluşması sonucu nefes almayı zorlaştıran kronik bir hastalık olarak tanımlanıyor.

        Başarılı bir oyunculuk kariyeri olan Barrie, 1964'te Cannes Film Festivali'nde ırklararası bir ilişkiyi konu alan 'One Potato, Two Potato'daki Julie rolüyle En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

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        1979 yapımı 'Breaking Away' filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Oscar'a aday gösterildi. Bu filmdeki, onun en ünlü rolüydü. Dennis Quaid'in de rol aldığı ve eleştirmenlerden büyük beğeni toplayan film, 1979 yılında En İyi Özgün Senaryo dalında Oscar ödülünü kazandı.

        Barrie, filmden uyarlanan dizide destekleyici anne rolünü yeniden canlandırdı ve 1981'de Emmy'ye aday gösterildi.

        Stephen Sondheim'ın 'Company' adlı müzikalindeki Sarah rolüyle 1971'de En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Tony Ödülü'ne aday gösterildi.

        Barrie'nin popüler rollerinden bazıları arasında, 1975-1978 yılları arasında yayınlanan dedektif komedisi 'Barney Miller'da Yüzbaşı Barney Miller'ın eşi Elizabeth Miller ve 1980 yapımı 'Private Benjamin' filminde Goldie Hawn'ın annesi yer alıyor.

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        Barrie'nin 2007'de hayatını kaybeden sanat yönetmeni eşi Jay Harnick'ten bir kızı ve bir oğlu var.

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