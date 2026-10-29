İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye

Amerikan askerî kaynaklarından edinilen bilgilere göre, ABD Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde strateji, planlama ve politikalardan sorumlu olan Sylvia’nın ani görevden alınması, 3 Kasım ara seçimleri sonrasında İran’a yeni saldırılar düzenlenebileceği yönündeki beklentilerle aynı döneme rastladı. Washington’daki bu gelişme, Trump yönetiminin askerî komuta kademesinde yürüttüğü kapsamlı değişim ile İran’a yönelik savaş planlarının geleceğini yeniden gündeme taşıdı.

Pentagon’un Stratejik Planlama Merkezinde kritik görev değişimi

ABD’li diplomatik kaynakların verdiği bilgilere göre, Korgeneral Brett Sylvia bu hafta ABD Genelkurmay Başkanlığı bünyesindeki Strateji, Planlama ve Politika Direktörlüğü görevinden alındı. Amerikan ordusunun stratejik planlama mekanizmasında önemli bir konumda bulunan Sylvia’nın yerine henüz yeni bir isim atanmadı.

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Pentagon’un üst düzey askerî karar alma mekanizmasında gerçekleşen bu değişiklik, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a karşı geniş çaplı saldırıları yeniden başlatabileceği yönündeki değerlendirmelerin yoğunlaştığı bir dönemde yaşandı. Sylvia’nın görevden alınması, Trump’ın yeniden iktidara gelmesinden bu yana Amerikan ordusunun üst komuta kademesinde gerçekleşen dikkat çekici görev değişikliklerine bir yenisini ekledi.

Trump yönetiminde askerî kadrolara yüzde 20’lik müdahale

Pentagon’daki son görev değişikliği, Trump yönetiminin Amerikan ordusunun üst düzey komuta yapısını yeniden şekillendirme politikasıyla birlikte değerlendiriliyor. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, geçen ay yaptığı açıklamada ordudaki general ve amiral kadrolarının yüzde 20 oranında azaltılmasına yönelik uygulamaları duyurmuş ve bu politikayı askerî yönetimde “hesap verebilirliği” güçlendirme hedefiyle savunmuştu.

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Hegseth, önceki Amerikan yönetimlerinin çeşitlilik ve eşitlik politikalarını “woke ideolojisi” olarak nitelendirerek ordunun bu yaklaşımlardan uzaklaştırılması gerektiğini belirtmişti. Amerikan askerî yapılanmasının doğrudan savaşma kapasitesine odaklanmasını istediğini vurgulayan Savunma Bakanı, kendi reform politikalarıyla uyum göstermeyen subaylara yönelik değişiklikleri de savunmuştu. Hegseth, üst düzey askerî kadrolardaki azaltmayı bir “başarı” olarak tanımlarken bu yaklaşım, Washington’da ordunun kurumsal yapısının ve komuta zincirinin geleceğine ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi.

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3 Kasım sonrası İran’a yeni operasyon ihtimali

Amerikan diplomatik ve askerî çevrelerinden yansıyan değerlendirmeler, Washington’un İran’a yönelik yeni bir askerî operasyon seçeneğini gündeminde tuttuğunu ortaya koyuyor. Özellikle 3 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek Amerikan ara seçimlerinin ardından Trump yönetiminin Tahran’a karşı yeni saldırılar düzenleyebileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Başkan Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada, “Küçük bir ‘Destansı Öfke’ operasyonu daha gerçekleştirebiliriz” ifadelerini kullanarak İran’a yönelik yeni bir harekât seçeneğini açıkça gündeme getirmişti.

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Trump’ın sözünü ettiği operasyon, şubat ayında ABD ve İsrail tarafından Tahran’a karşı gerçekleştirilen ve savaşın başlamasına yol açan saldırılara gönderme niteliği taşıyor. Amerikan Başkanı, yeni bir operasyonun ne zaman başlayabileceğine ilişkin herhangi bir takvim açıklamadı. Bu nedenle Washington’daki askerî hazırlıklara ilişkin değerlendirmeler ile Sylvia’nın görevden alınması arasındaki olası bağlantı henüz kesinlik kazanmış değil.

Karada sessizlik, denizlerde karşılıklı saldırılar

ABD ile İran arasındaki askerî gerilim, eylül ayının başından bu yana farklı bir çatışma dinamiği içerisinde devam ediyor. İki ülke, bu tarihten itibaren kara üzerindeki hedeflere yönelik büyük çaplı saldırılar gerçekleştirmezken karşılıklı askerî faaliyetlerin ağırlık merkezi ticari gemilere yönelik saldırılara kaydı.

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Amerikan ve İran güçleri arasında deniz ticaretini hedef alan karşılıklı saldırıların sürmesi, savaşın geniş çaplı kara operasyonları olmaksızın devam ettiğini gösteriyor. Şubat ayında ABD ve İsrail’in Tahran’a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmaların ardından ortaya çıkan mevcut durum, yeni bir Amerikan harekâtının bölgesel güvenlik dengeleri üzerindeki muhtemel etkilerini de gündeme getiriyor. Trump’ın yeni bir “Epic Fury” operasyonu düzenlenebileceğini açıklaması, denizlerde devam eden askerî gerilimin yeniden İran topraklarını hedef alan geniş çaplı bir saldırı sürecine dönüşüp dönüşmeyeceği sorusunu güçlendiriyor.

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Hava İndirme Tümeni’nden Pentagon’un Strateji Merkezine

Görevden alınan Korgeneral Brett Sylvia’nın askerî kariyeri, Pentagon’daki değişikliğin stratejik önemini ortaya koyuyor. Sylvia, daha önce Amerikan Kara Kuvvetlerinin hava hücum harekâtlarında önemli görevler üstlenen 101. Hava İndirme Tümeni’nin komutanlığını yürüttü. Ayrıca Irak’ta bir Amerikan askerî birliğinin komutasını üstlendi. Sahadaki operasyonel deneyiminin ardından ABD Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde strateji, planlama ve politikadan sorumlu direktörlük görevine getirilen Sylvia, Amerikan askerî karar alma mekanizmasının üst kademesinde yer aldı. Söz konusu direktörlük, askerî stratejilerin geliştirilmesi, operasyonel planların hazırlanması ve üst düzey askerî kararların şekillendirilmesi bakımından kritik bir işlev görüyor. Bu nedenle Sylvia’nın görevden alınması yalnızca bir personel değişikliği değil, Amerikan ordusunun stratejik planlama yapısı açısından da önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Ancak görevden alma kararının İran’a yönelik muhtemel askerî operasyonlarla doğrudan bağlantılı olduğuna ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

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Washington’da kritik soru: Askerî tasfiye mi, yeni savaşın hazırlığı mı?

Washington’da yaşanan gelişmeler, Trump yönetiminin eş zamanlı olarak iki önemli güvenlik ve savunma sürecini yürüttüğünü gösteriyor. Bunlardan ilki, Savunma Bakanı Pete Hegseth’in liderliğinde Amerikan ordusunun üst komuta kademesinin yeniden yapılandırılması; ikincisi ise İran’a yönelik yeni ve geniş çaplı askerî operasyon ihtimalinin değerlendirilmesi. Bir tarafta general ve amiral kadrolarında yüzde 20 oranında azaltmayı hedefleyen askerî yeniden yapılanma politikası, diğer tarafta Trump’ın şubat ayındaki ABD-İsrail saldırılarına atıfta bulunarak yeni bir operasyon ihtimalini gündeme getirmesi bulunuyor.

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Amerikan diplomatik ve askerî çevrelerinde 3 Kasım ara seçimleri sonrasına ilişkin beklentiler dikkat çekerken, ABD ile İran arasında eylül ayından bu yana büyük çaplı kara saldırılarının durması ancak ticari gemilere yönelik karşılıklı saldırıların sürmesi, çatışmanın henüz sona ermediğini gösteriyor. Pentagon’un stratejik planlama mekanizmasındaki görev değişikliğinin bu süreçte nasıl bir etki oluşturacağı belirsizliğini koruyor. Washington açısından temel soru, üst düzey askerî kadrolarda devam eden değişimin yalnızca Trump yönetiminin kurumsal yeniden yapılanma politikasının bir parçası mı olduğu, yoksa İran’a yönelik muhtemel yeni operasyonlar öncesinde askerî karar alma yapısında daha kapsamlı bir dönüşümün mü yaşandığı. Mevcut bilgiler, bu iki süreç arasında doğrudan bir nedensellik ilişkisi kurmak için yeterli değil.