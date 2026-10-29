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        Haberler Magazin Usta oyuncu Patrick Stewart'tan acı haber

        Usta oyuncu Patrick Stewart'tan acı haber

        'Star Trek' ve 'X-Men'in yıldızı Patrick Stewart, 86 yaşında yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncunun Alzheimer hastalığı ve Lewy cisimcikli demans nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 23:25 Güncelleme:
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        Usta oyuncu vefat etti

        Emmy ve Altın Küre ödüllü İngiliz oyuncu, sinema ve tiyatro dünyasının usta ismi Patrick Stewart, 86 yaşında vefat etti. Sözcüsü Kelly Bush Novak, oyuncunun Los Angeles’ta Alzheimer ve Lewy Cisimcikli Demans nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

        Yapılan açıklamada, "Sir Patrick Stewart'ın dün Los Angeles'taki evinde, sevgili eşi Sunny'nin sevgi dolu bakımı altında, Alzheimer hastalığı ve Lewy Cisimcikli Demans ile geçirdiği kısa ve dokunaklı bir yolculuğun ardından vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz" denildi.

        "SONSUZA DEK HATIRLAYACAĞIZ"

        Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: Ailesi ve dostlarının sıcak kucaklamasında; canlı müzik, dualar, gözyaşları, kahkahalar ve yalnızca onun ilham verebileceği türden derin duygularla çevrili olarak son yolculuğuna uğurlandı. Yüzündeki huzurlu rahatlığı ve düşünceli ifadeyi, yenilmez zarafetinin bir simgesi olarak sonsuza dek hatırlayacağız.

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        Shakespeare uyarlamalarındaki usta oyunculuğuyla tanınan Stewart, geniş kitlelerce 'Star Trek: The Next Generation' dizisindeki 'Kaptan Jean-Luc Picard' ve 'X-Men' serisindeki 'Profesör Charles Xavier' karakterleriyle hafızalara kazındı.

        Kariyerinin büyük bölümünü tiyatro sahnelerinde geçiren usta aktör; 'Macbeth' ve 'Bir Noel Şarkısı' (A Christmas Carol) gibi klasiklerin yanı sıra yakın dostu Ian McKellen ile 'Godot'yu Beklerken' oyununda da rol almıştı.

        Fotoğraflar: Avalon, Shutterstock

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