ABD'li teknoloji şirketi Alphabet'in hisseleri, yapay zeka yatırımlarının maliyetine ve Google'ın arama reklamcılığı faaliyetlerindeki büyümeye ilişkin endişelerle perşembe günü sert düştü.

Hisselerdeki yüzde 12,8'lik gerileme, Alphabet'in 2004'te halka açılmasından bu yana bilanço açıklaması sonrasındaki en sert düşüş oldu. Şirketin hisselerinde daha önce bilanço sonrası görülen en yüksek düşüş yüzde 9,77 olarak kaydedilmişti.

Alphabet'in piyasa değerindeki kayıp ise yaklaşık 500 milyar dolara ulaştı. Bu tutar, ABD borsaları tarihinde bir şirketin bir günde yaşadığı en büyük piyasa değeri kayıpları arasında ikinci sırada yer aldı. Rekor, Ocak 2025'te 593 milyar dolar piyasa değeri kaybeden Nvidia'ya ait.

Son düşüşle beraber Alphabet'in piyasa değeri 3,44 trilyon dolara geriledi.

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YAPAY ZEKA HARCAMALARI NAKİT AKIŞINI NEGATİFE ÇEKTİ

Alphabet'in üçüncü çeyrekte serbest nakit akışı 9,1 milyar dolar negatif gerçekleşti. Böylece şirket, Google'ın 2004'te halka açılmasından bu yana yalnızca ikinci kez çeyreklik bazda negatif serbest nakit akışı açıkladı.

Şirketin sermaye harcamaları, ikinci çeyrekteki 44,9 milyar dolardan üçüncü çeyrekte 51,3 milyar dolara yükseldi. Alphabet, 2026 yılı sermaye harcamalarının 205 milyar dolara kadar ulaşabileceği beklentisini korudu.

Bu öngörü, yılın son çeyreğindeki sermaye harcamalarının 73,1 milyar dolara kadar çıkabileceğine işaret etti.

Şirket ayrıca veri merkezleri, kiralamalar, ekipman, enerji ve diğer yükümlülükler kapsamında geleceğe yönelik taahhütlerinin 1 trilyon doları aştığını bildirdi.

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Yapay zeka yatırımlarını finanse etmek amacıyla borçlanmasını artıran Alphabet, haziran ayında yirmi yılı aşkın sürenin ardından ilk kez hisse ihracı yoluyla yaklaşık 85 milyar dolar kaynak sağlama planını duyurmuştu.

ARAMA REKLAMCILIĞINDA BÜYÜME YAVAŞLADI

Alphabet'in en büyük gelir kaynağı olan arama reklamcılığı, üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 12 büyüyerek 63,4 milyar dolara ulaştı. Ancak gelirler, analistlerin 64,9 milyar dolarlık beklentisinin altında kaldı.

Yılın önceki dönemlerinde yüzde 20'ye yaklaşan yıllık büyüme hızının yavaşlaması, yatırımcıların Google'ın temel iş koluna yönelik endişelerini artırdı.

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Google İşletme Direktörü Philipp Schindler, yapay zeka destekli AI Mode özelliğindeki aramaların geleneksel arama faaliyetlerini etkilediğini ve reklamlar üzerinden elde edilen gelirin azalmasına yol açtığını belirtti.

Kullanıcılara bağlantı listeleri yerine konuşma dilinde yanıtlar sunan AI Mode, Google'ın arama deneyimini dönüştürme çabasının bir parçası olarak öne çıkıyor. Ancak bu değişim, şirketin geleneksel arama reklamcılığı modelinin gelir üretme kapasitesine ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.

NET KÂR BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Alphabet'in toplam geliri üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 25 artarak 127,6 milyar dolara yükseldi. Buna karşın gelirler, analist beklentilerinin bir miktar altında kaldı.

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Şirketin net kârı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 azalarak 26,2 milyar dolara geriledi. Analistlerin net kâr beklentisi 37,3 milyar dolar düzeyindeydi.

Net kârdaki gerilemede, şirketin yatırımlarının değerindeki değişimler etkili oldu. Alphabet'in SpaceX'teki hissesi de dahil olmak üzere öz kaynak yatırımlarında 8,7 milyar dolarlık zarar kaydedildi.

Faaliyet kârı ise yıllık bazda yüzde 30 artarak 40,6 milyar dolara çıktı. Ancak bu tutar da analistlerin 43,2 milyar dolarlık beklentisini karşılayamadı.

BULUT BİLİŞİM GELİRLERİ İKİYE KATLANDI

Alphabet'in arama faaliyetlerindeki yavaşlamaya karşın bulut bilişim birimi güçlü büyüme kaydetti.

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Şirketin bulut biriminin geliri, üçüncü çeyrekte ikiye katlanarak 30,7 milyar dolara ulaştı. Büyümede, şirketin yapay zeka hizmetlerine yönelik talebin yanı sıra Anthropic gibi diğer yapay zeka şirketlerine bilgi işlem kapasitesi sağlaması da etkili oldu.

Alphabet Üst Yöneticisi Sundar Pichai, Gemini modellerinin yeni sürümleri Argon ve Carbon'un yazılım geliştirme, finans ve siber güvenlik alanlarında rakipleriyle arasındaki farkı kapattığını belirtti.

MICROSOFT'UN NAKİT AKIŞI POZİTİF KALDI

Alphabet'in aksine Microsoft, bulut bilişim birimi Azure'daki güçlü büyümenin desteğiyle üçüncü çeyrekte gelir ve kâr beklentilerini aştı.

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Microsoft'un sermaye harcamaları 45,2 milyar dolara yükselirken şirket, 18,6 milyar dolar pozitif serbest nakit akışı açıkladı. Microsoft hisseleri perşembe günü yüzde 1,2 geriledi.

SLC Management Yönetici Direktörü Dec Mullarkey, piyasaların sermaye harcamaları ile serbest nakit akışı arasındaki dengeyi dikkatle değerlendirdiğini belirtti.

Mullarkey, Microsoft'un büyümesini sürdürürken nakit yönetiminde öne çıktığını, Alphabet'in ise beklentilerin gerisinde kaldığını ifade etti.