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        Haberler Gündem Kapadokya'daki peribacası faciasında gazeteci Eray Tuna ve eşi Begüm Tuna hayatını kaybetti

        Kapadokya'daki peribacası faciasında gazeteci Eray Tuna ve eşi Begüm Tuna hayatını kaybetti

        Kapadokya'da bir peribacasının çökmesi sonucu hayatını kaybeden iki Türk vatandaşının gazeteci Eray Tuna ve meslektaşı eşi Begüm Tuna olduğu belirtildi. Sakarya'nın Geyve ilçesinde yayın yapan Geyvemedya.com internet haber sitesinden Eray Tuna ve eşi, yarın memleketlerinde son yolculuklarına uğurlanacak

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 22:57 Güncelleme:
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        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu

        Kapadokya'da bir peribacasının çökmesi sonucu hayatını kaybeden 3 kişiden 2'sinin gazeteci Eray Tuna ve meslektaşı eşi Begüm Tuna olduğu belirtildi. Sakarya'nın Geyve ilçesinde yayın yapan Geyvemedya.com internet sitesinde çalışan gazeteci çiftin, yarın memleketlerinde toprağa verileceği öğrenildi.

        3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

        Kapadokya'daki peribacası faciasında yaşamını yitiren Eray Tuna ve eşi Begüm Tuna'nın cenazeleri, yarın memleketlerinde toprağa verilecek. Gazeteci çiftin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayda Fransız turist Cynthia Francine Marie Madeleine Houpert da yaşamını yitirmişti.

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