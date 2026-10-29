Kapadokya'daki peribacası faciasında gazeteci Eray Tuna ve eşi Begüm Tuna hayatını kaybetti
Kapadokya'da bir peribacasının çökmesi sonucu hayatını kaybeden iki Türk vatandaşının gazeteci Eray Tuna ve meslektaşı eşi Begüm Tuna olduğu belirtildi. Sakarya'nın Geyve ilçesinde yayın yapan Geyvemedya.com internet haber sitesinden Eray Tuna ve eşi, yarın memleketlerinde son yolculuklarına uğurlanacak
Giriş: 29 Ekim 2026 - 22:57 Güncelleme:
Kapadokya'da bir peribacasının çökmesi sonucu hayatını kaybeden 3 kişiden 2'sinin gazeteci Eray Tuna ve meslektaşı eşi Begüm Tuna olduğu belirtildi. Sakarya'nın Geyve ilçesinde yayın yapan Geyvemedya.com internet sitesinde çalışan gazeteci çiftin, yarın memleketlerinde toprağa verileceği öğrenildi.
3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Kapadokya'daki peribacası faciasında yaşamını yitiren Eray Tuna ve eşi Begüm Tuna'nın cenazeleri, yarın memleketlerinde toprağa verilecek. Gazeteci çiftin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayda Fransız turist Cynthia Francine Marie Madeleine Houpert da yaşamını yitirmişti.
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