Ankara'nın Çankaya ilçesinde doğalgaz patlaması sonrası bir dairede yangın çıktı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir apartman dairesinde doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, dairede maddi hasar oluştu.

PATLAMANIN ARDINDAN YANGIN ÇIKTI

Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi 787'nci Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde, henüz belirlenemeyen nedenle doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamanın ardından dairede yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

PATLAMA SIRASINDA EVDE KİMSE YOKTU

Patlama sırasında dairede kimsenin bulunmaması nedeniyle olayda yaralanan olmadı. Yangının ardından dairede maddi hasar meydana gelirken, patlamanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.