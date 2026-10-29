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        Haberler Gündem Ankara Ankara'nın Çankaya ilçesinde doğalgaz patlaması sonrası bir dairede yangın çıktı

        Ankara'nın Çankaya ilçesinde doğalgaz patlaması sonrası bir dairede yangın çıktı

        Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir apartman dairesinde meydana gelen doğalgaz patlamasının ardından yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmazken, dairede maddi hasar meydana geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 22:12 Güncelleme:
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        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği

        Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir apartman dairesinde doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, dairede maddi hasar oluştu.

        PATLAMANIN ARDINDAN YANGIN ÇIKTI

        Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi 787'nci Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde, henüz belirlenemeyen nedenle doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamanın ardından dairede yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

        PATLAMA SIRASINDA EVDE KİMSE YOKTU

        Patlama sırasında dairede kimsenin bulunmaması nedeniyle olayda yaralanan olmadı. Yangının ardından dairede maddi hasar meydana gelirken, patlamanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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        #haberler
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