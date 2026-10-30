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        Haberler Gündem 3. Sayfa Anne ile oğlunu ayıran kaza! Hemzemin geçitte trajik son

        Anne ile oğlunu ayıran kaza! Hemzemin geçitte trajik son

        Hatay'da, hemzemin geçitten geçmek isteyen otomobile trenin çarpmasıyla yaşanan kazada 45 yaşındaki anne Hülya Baysal hayatını kaybetti. Yanında oturan 21 yaşındaki oğlu Orhan Baysal ise yaralandı. Trenin, otomobili metrelerce sürüklediği anlar ise kameraya yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 07:57 Güncelleme:
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        Anne ile oğlunu ayıran kaza! Hemzemin geçitte trajik son

        Hatay'da edinilen bilgiye göre yürek yakan kaza; Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi Dr. Yaşar Sokağı'nda meydana geldi. Hemzemin geçitten geçmek isteyen otomobile tren çarptı.

        ANNE VE OĞLU ARAÇTAN ÇIKARILDI

        İHA'daki habere göre ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri; 45 yaşındaki Hülya Baysal’ı ve 21 yaşındaki Orhan Baysal’ı kurtardı.

        HASTANEYE KALDIRILDILAR

        Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı anne ve oğlu hastaneye sevk edildi.

        ANNE HAYATINI KAYBETTİ

        Dörtyol Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Hülya Baysal hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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        KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

        Orhan Baysal'ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kaza anını gören vatandaşlar ise olay anını anlattı.

        Öte yandan, trenin otomobili metrelerce sürüklediği anlar kameraya yansıdı.

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