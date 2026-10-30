Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum’da gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında eğitim gündemindeki tartışmalı başlıklara ilişkin kapsamlı açıklamalarda bulundu.

İstanbul’da bir okulun duvarına pankart asılması ve iki üniversite öğrencisinin tutuklandığı iddialarından okullarda güvenlik önlemlerine, 12 yıllık zorunlu eğitiminin kısaltılmasından ortak sınavlara, öğretmenlerin branşlaşmasından sosyal medya platformlarına yönelik hukuki girişimlere kadar birçok konuda önemli değerlendirmeler yaptı.

Tekin’in açıklamalarında öne çıkan başlıklardan biri, zorunlu eğitim süresinin yeniden tartışılması gerektiği yönündeki mesajı oldu.

Bakan Tekin, kısa vadede bir karar alınmasının söz konusu olmadığını belirtirken daha kısa süreli ve yoğunlaştırılmış bir eğitim modelinin gündeme alınmasını istedi.

Okullarda güvenlik için asgari ve bölgesel tedbirlerin belirlendiğini açıklayan Tekin, 2027 bütçesinde yeni bir istihdam modelinin de değerlendirildiğini ifade etti.

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İSTANBUL’DAKİ PANKART TARTIŞMASI: “BENİM ŞİKÂYETİM YOK”

İstanbul’da bir okulun duvarına pankart asılması ve olayın ardından iki kişinin tutuklandığına ilişkin haberler de soruldu.

Bakan Tekin, söz konusu okula komşu tarihi bir köşkü incelemek üzere bölgeye gittiğini belirtirken,

inceleme sırasında okulun penceresinden kendisini gören öğrencilerin sınıflarına davet ettiğini, iki ayrı sınıfta öğrencilerle sohbet ettiğini ve fotoğraf çektirdiğini söyledi.

Tekin, okulda bulunduğu sırada herhangi bir protestoyla karşılaşmadığını ve pankartı görmediğini belirterek şöyle konuştu:

“Ne bir protesto gördüm ne herhangi bir pankart gördüm ne de öğrencilerle aramızda bu türden algılanmaya müsait nahoş bir durum oldu.”

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Bakan, olaydan ancak okuldan ayrıldıktan sonra haberdar olduğunu ifade ederken pankartın, ziyaretinden önceki gece saat 01.30’da, bu lisede öğrenci olmayan iki kişi tarafından okulun duvarına asıldığını söyledi.

“ŞİKÂYET ETTİĞİMİ SÖYLEYENLER İSPATLASIN”

Pankart nedeniyle kendisinin şikâyetçi olduğu yönündeki iddiaları kesin bir dille reddeden Tekin, olayın resen soruşturulduğunu ve kendisinin olaydan haberi olmadığını söyledi.

“Benim avukatım var. Suç duyurusunda bulunmuş mu? Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz var. Herhangi bir başvuruları var mı?” diye soran Tekin, kendisinin görmediği ve bilmediği bir olay nedeniyle şikâyetçi olmasının söz konusu olmadığını savundu.

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Bakan, “Bu yalanı söyleyenleri ispatlamaya davet ediyorum” ifadesini kullandı.

Tekin, olayın kendisiyle ilişkilendirilmesine karşı çıkarak okulun kamera kayıtlarının incelenebileceğini de belirtti. Pankartı asanların lise öğrencisi olmadığını, üniversite öğrencisi olduklarını ve söz konusu liseyle bağlantılarının bulunmadığını ifade etti.

Olayın kamu malına zarar verme kapsamında değerlendirilmesi nedeniyle emniyetin kendiliğinden harekete geçtiğini belirten Tekin, okullara gece izinsiz girilmesinin güvenlik açısından ayrıca değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Bakan, öğrencilerin tutuklanma sürecinde kendi şikâyetinin bulunduğu iddialarını reddederken, söz konusu kişilerin geçmişteki adli durumlarına ilişkin soruya ise basında yer alan haberlerde sabıka kayıtları bulunduğunun yazıldığını söylemekle yetindi.

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OKULLARA POLİS Mİ DİKİLECEK? YENİ MODEL 2027 BÜTÇESİNDE

Okul güvenliği konusunda yeni önlemlerin gündemde olduğunu belirten Tekin, bütün okullara polis yerleştirilmesi gibi bir planlarının bulunmadığını vurguladı.

Bakanlık olarak okullarda uygulanacak asgari güvenlik standartlarını belirlediklerini açıklayan Tekin, güvenlik kamerası kayıtlarından acil durum butonlarına kadar çeşitli tedbirlerin bu kapsamda değerlendirildiğini söyledi.

Bunun yanında okulun bulunduğu bölgenin özelliklerine göre farklı önlemler alınacak. İhata duvarlarının yükseltilmesi ve turnike sistemleri, bu kapsamda değerlendirilen tedbirler arasında yer alıyor. Tekin, her okula turnike sistemi kurulmasının doğru olmayacağını, kararın okulun bulunduğu çevreye ve risk durumuna göre verileceğini belirtti.

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SÜREKLİ POLİS BULUNACAK OKULLAR BELİRLENDİ

Tekin, İçişleri Bakanlığı ile birlikte yürütülen çalışmalar sonucunda sürekli polis bulunması gereken okulların tespit edildiğini açıkladı. Bazı okullarda polislerin 24 saat esasına göre veya okul açık olduğu sürece görev yapacağı belirtildi.

Bakan, bu yıl güvenlik değerlendirmesinin yedi bakanlığın katılımıyla yürütüldüğünü söyledi.

Okullardaki 31 bin bahçe görevlisine de değinen Tekin, bu personelin polis olmadığını ve güvenlik görevlerinin mevzuat çerçevesinde ayrıca ele alınması gerektiğini ifade etti.

Asıl dikkat çeken açıklama ise yeni personel istihdam modeline ilişkin oldu. Tekin, mevcut yıl için Türkiye İş Kurumu üzerinden yürütülen Toplum Yararına Program (TYP) uygulamasının kullanıldığını, gelecek yıl için farklı bir yöntem üzerinde çalışıldığını bildirdi.

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Bakan, modelin henüz kesinleşmediğini ve 2027 bütçe görüşmeleri kapsamında değerlendirildiğini söyledi. Dolayısıyla okullarda yeni güvenlik personelinin hangi statüde, kaç kişiyle ve hangi takvimle istihdam edileceği henüz netleşmiş değil.

12 YILLIK ZORUNLU EĞİTİM KISALACAK MI?

Tekin’in eğitim sistemine ilişkin en önemli mesajlarından biri zorunlu eğitim süresine yönelik oldu. Bakan, 12 yıllık zorunlu eğitimin tartışılmasını istediklerini ve daha kısa süreli, daha kompakt bir model üzerinde düşünülmesi gerektiğini söyledi.

“Daha kompakt ve zorunlu eğitimin daha kısa olduğu bir sistemin tartışılması gerekiyor” diyen Tekin, bunun kısa vadede alınacak bir karar olmadığını özellikle vurguladı.

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Türkiye’de eğitim süresinin OECD ortalamasının yaklaşık bir yıl üzerinde olduğunu belirten Tekin, okul öncesi eğitimde yüzde 90’lara yaklaşan oranın ve yükseköğretimdeki öğrenci sayısının da birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Tekin, Türkiye’de yükseköğretim öğrencisi sayısının yaklaşık 8 milyon olduğunu kaydetti.

Bakan, öğrencilerin öğrenme hızlarının ve öğrenme yöntemlerinin değiştiğine dikkat çekerek, daha erken yaşlarda yükseköğretime başlamayı mümkün kılacak bir düzenlemenin de tartışılması gerektiğini ifade etti.

Tekin’in mesajı, zorunlu eğitim süresinin kısaltılması seçeneğinin eğitim politikaları gündeminde tutulacağına işaret ediyor.

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ORTAK SINAVLARDA YAPTIRIM MESAJI

Bakan Tekin, ortak yazılı sınavlarla okullar arasındaki not farklılıklarının ve eğitimde ölçme-değerlendirme sorunlarının önüne geçmeyi amaçladıklarını söyledi.

Uygulamanın yeni bir karar olmadığını savunan Tekin, okullar arasında not ortalamaları ve özel okullardaki not şişirmeleri üzerinden uzun süredir tartışmalar yürütüldüğünü belirtti. Ortak sınav çalışmalarının geçmiş yıllarda başladığını ve son iki yıldır pilot uygulamalar yapıldığını ifade etti.

Tekin, sınavların Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatından hazırlanması durumunda okulların da aynı müfredatı uygulaması gerektiğini belirterek uygulamaya uymayan okullara yönelik yaptırım mesajı verdi.

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“Ben burada bir objektivite sağlamaya çalışıyorum” diyen Tekin, bazı okulların kendi yayınlarını satmak amacıyla farklı uygulamalara yönelmesini kabul etmeyeceklerini söyledi.

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ TAKİP

Bakan Tekin, ortak sınav sonuçlarının Bakanlık Yönetim Sistemi adı verilen yapay zekâ destekli veri sistemine aktarılacağını açıkladı. Bu sistem üzerinden okulların sınav sonuçlarında olağan dışı farklılıkların tespit edilmesinin hedeflendiğini belirten Tekin, gerekli durumlarda ilgili okullarla bazı adımlar atılacağını ifade etti.

10 Kasım’da sınav yapılmasına yönelik eleştirilere de yanıt veren Tekin, söz konusu tarihin resmi tatil olmadığını ve ortak sınav uygulanmasa da ilgili haftada yazılı sınavların yapılabileceğini söyledi. Bakan, sınavın ortak yapılmasının o haftaki sınav takvimini değiştirmediğini savundu.

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İLKOKULLARDA SINIF ÖĞRETMENLİĞİ DEĞİŞEBİLİR Mİ?

İlkokullarda dört yıllık sınıf öğretmenliği uygulamasının değiştirileceği yönündeki haberleri de değerlendiren Tekin, henüz alınmış bir karar bulunmadığını söyledi.

Bakanlıkta öğretmenlerle yapılan istişarelerde, birinci ve ikinci sınıfları okutan öğretmenlerle üçüncü ve dördüncü sınıfları okutan öğretmenlerin ayrılmasının uygun olup olmayacağının tartışıldığını belirten Tekin, bu konunun henüz fikir alışverişi aşamasında olduğunu ifade etti.

Tekin, yaş grupları arasındaki farklılıklar ve bazı derslerde branş öğretmenlerinin görev almasına yönelik talepler nedeniyle alternatif modeller üzerinde durduklarını söyledi.

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Gerek görülmesi hâlinde çalıştaylar yapılabileceğini belirten Bakan, öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda bu fikirden vazgeçilmesinin de mümkün olduğunu kaydetti. Bakanlık tarafından alınmış somut bir karar veya uygulama takvimi bulunmadığının altını çizdi.

ÖĞRETMENLERİN BRANŞ DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILACAK?

Norm fazlası öğretmenlerin değerlendirilmesine ilişkin de bilgi veren Tekin, öğretmenlerin lisans ve yüksek lisans eğitimleriyle ilgi alanlarının dikkate alınacağını söyledi.

Bakanlık bünyesinde bir havuz oluşturulacağını belirten Tekin, gerekli şartları taşıyan öğretmenlerin talepleri doğrultusunda başka branşlara geçiş imkânlarının değerlendirilebileceğini ifade etti.

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İkinci bir lisans diploması bulunan veya yüksek lisans yapan öğretmenlerin de bu kapsamda değerlendirilebileceğini belirten Tekin, sürecin öğretmenlerin tercihlerinin dikkate alınacağı bir model üzerinden yürütülmesinin planlandığını söyledi.

Öğretmen Akademilerine 2026 yılında alınacak öğretmen sayısının ise bütçe görüşmelerinin ardından netleşeceğini belirten Tekin, Akademi eğitimlerinin eylül ayında başlayabilmesi amacıyla Akademi Giriş Sınavı’nın (AGS) gelecek yıl daha erken bir tarihe alınmasının planlandığını açıkladı.

YOĞUNLAŞTIRILMIŞ YABANCI DİL EĞİTİMİ BİN 110 OKULA ULAŞTI

Bakan Tekin, yoğunlaştırılmış yabancı dil eğitimi uygulamasının 200 okuldan bin 110 okula çıkarıldığını açıkladı.

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Öğretmen yeterliliği ve okulların fiziki koşullarının yaygınlaşmada belirleyici olduğunu belirten Tekin, ikinci yabancı dilin de haftada iki saat okutulduğu çoklu yabancı dil modelinin 200 okulda pilot olarak uygulandığını söyledi.

Öğretmen eğitimleri arttıkça uygulamanın yaygınlaştırılacağını ifade eden Bakan, programa yönelik talebin ve memnuniyetin yüksek olduğunu kaydetti.

META’YA DAVA HAZIRLIĞI: “ÖNCE META, SONRA DİĞERLERİ”

Dijital platformlara yönelik hukuki girişim hazırlıkları da toplantının gündemindeydi.

Tekin, Meta’ya yönelik başvuru dilekçesini incelediğini, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün eleştiri ve önerileri doğrultusunda dilekçenin genişletilerek sunulacağını söyledi.

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Bakan, girişimin eğitim sisteminin ve çocuklardan sorumlu kurumların dijital platformlara ilişkin kaygılarını ortaya koymayı amaçladığını belirtti.

Diğer dijital platformlara yönelik benzer adımların gündeme gelip gelmeyeceği sorusuna ise “Şimdi önce Meta, sonra diğerleri olabilir” yanıtını verdi.

GASTRONOMİ LİSELERİ YEDİ BÖLGEDE, KIŞ SPORLARI LİSESİ ERZURUM’DA

Tekin, gastronomi liselerinin yalnızca aşçılık eğitimi veren kurumlar olarak düşünülmemesi gerektiğini söyledi. Bu okullarla yöresel mutfak kültürünün kayıt altına alınması, tariflerin standartlaştırılması ve bölgesel turizme katkı sağlanmasının amaçlandığını belirtti.

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Yedi bölgede gastronomi lisesi modelinin hayata geçirildiğini anlatan Tekin, her okulun bulunduğu bölgenin yemek kültürüne göre ayrı bir müfredat uygulayacağını söyledi.

İstanbul’daki gastronomi lisesinin restoran bölümünün tamamlanmak üzere olduğunu ve okulun yıl bitmeden açılmasının hedeflendiğini belirten Bakan, İzmir ve Trabzon’daki projelerde de yer sorunlarının çözüldüğünü ve denize nazır lokasyonlarda çalışmaların başladığını ifade etti. Hatay’daki projenin ise inşaat sezonuna bağlı olarak önümüzdeki yıl veya sonraki yıl tamamlanabileceğini söyledi.

Bakan, Erzurum’da Kış Sporları Lisesi kurulması için de çalışıldığını belirtti. Buz hokeyi, curling ve kayak gibi branşlarda uzmanlaşmanın hedeflendiğini, okulun tesislerinin Gençlik ve Spor Bakanlığıyla ortak kullanılmasının planlandığını söyledi.

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DERS KİTAPLARINDA BAKANIN FOTOĞRAFI VAR MI?

Tekin, ders kitaplarında kendi fotoğrafının bulunduğu yönündeki eleştirilere de yanıt verdi.

Sosyal medyada gündeme gelen örneğin ders kitabı değil, Türk Dünyası Kültür Atlası olduğunu belirten Bakan, söz konusu yayında bir takdim yazısının yer aldığını söyledi.