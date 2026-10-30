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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! 21 ile sarı kod

        Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! 21 ile sarı kod

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 21 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı. Marmara, kuzey Ege, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yağışların; Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Şanlıurfa, Muş, Bingöl, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Balıkesir'de kuvvetli olması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 07:11 Güncelleme:
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        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! 21 ile sarı kod

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Şanlıurfa, Muş, Bingöl, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Yağmurlu 16°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 16°

        İzmir

        Güneşli 22°

        Antalya

        Güneşli 21°

        Trabzon

        Yağmurlu 20°

        Bursa

        Yağmurlu 14°

        Adana

        Güneşli 25°

        Diyarbakır

        Yağmurlu 18°

        Gaziantep

        Parçalı bulutlu 18°

        Ağrı

        Yağmurlu 11°

        Hava sıcaklıklarının Akdeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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        Rüzgarın kuzey ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Şanlıurfa, Muş, Bingöl, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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