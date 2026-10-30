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        Haberler Gündem 3. Sayfa "2 ay önce göçen yer gibi birçok yeri tespit ettik" Kapadokya uyarısı!

        "2 ay önce göçen yer gibi birçok yeri tespit ettik" Kapadokya uyarısı!

        Maden Teknolojisi Yer Bilimleri ve Uzmanı Serkan İçelli; Kapadokya bölgesinde yıkılan peribacası yakınında aylar öncesi çektiği videoda olabilecek tehlikeyi gözler önüne serdi. Göreme beldesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği facianın ardından açıklamalarda bulunan İçelli; "Bölgedeki oluşumların zamanla yıprandığını ve bu yapıların tek tek tespit edilerek doğaya uygun şekilde restore edilmesi" gerektiğini vurguladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 07:18 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "2 ay önce göçen yer gibi birçok yeri tespit ettik" Kapadokya uyarısı!

        Nevşehir'de, Göreme Açık Hava Müzesi girişindeki yıkılan peribacasının olduğu bölgede aylar öncesinde inceleme yapan Maden Teknolojisi Yer Bilimleri ve Uzmanı Serkan İçelli, bölgedeki tehlikeyi işaret etti.

        "9-10 MİLYON YIL ÖNCE OLUŞTU"

        İHA'daki habere göre bölgede birçok yıpranan yapı olduğunu ifade eden İçelli; yapıların disiplinli bir şekilde doğaya uygun restore edilmesi gerektiğini vurguladı.

        İçelli açıklamasında; "Kapadokya bölgesi; volkanizma, farklılaşmış erozyon sonucunda oluşmuş bir bölgedir. Yaklaşık 9-10 milyon yıl öncesinde oluştuğunu var saydığımız jeolojik bir yapı.

        "OYUKLAR İNSAN ELİYLE GERÇEKLEŞTİ"

        İklim dalgalanmaları, yüzey akışları, donma ve çözülme gibi süreçlerden dolayı üzerindeki şekiller oluşmuştur. Dün o bölgede acı bir olay gerçekleşti. Görmüş olduğunuz meşhur oyuklar aslında jeolojik bir süreçten dolayı değil tamamen insan eliyle yapılmış, yaşama alanına çevrilmiş kısımlardır.

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        "4 BİN YIL ÖNCE KENTLEŞME BAŞLADI"

        Yaklaşık 10 milyon yıl önce doğal yollarla oluşan bu oyuklar, 4 bin yıl önce insan eliyle yavaş yavaş kentleşme ve şehir haline dönüşen bir bölge. Oradaki toz taneleri suya doydukça akması kolay ve şişen bir yapıya dönüşüyor. Bu da gözenek basıncını artırıp ağırlaşmasını sağlıyor. Ağırlaştığı zaman da elle oyulmuş, parçalanmış olan yerlerin daha çok deformasyona uğramasına sebep oluyor.

        "1950'LERDE İNSANLAR BURADAN TAHLİYE EDİLDİ"

        Dün yaşadığımız olay da birebir bunun örneğidir. Bu bölge 1950'lerin ortasına kadar faal şekilde yaşam merkezi olarak insanlığa hizmet ediyordu, orada yaşıyordu.

        1950'lerden sonra kaya düşmeleri, aynı bugün yaşadığımız gibi çökmelerin oluşması sonucunda oradan insanlar tahliye edildi ve açık hava müzesi olarak sergilenmeye başlandı.

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        "GÖÇEN YER GİBİ BİRÇOK YER VAR"

        2 ay önce orada bir video çekmiştim, 'Burası kafamıza düşebilir' diye. Göçen yer gibi birçok yerin olduğunu tespit ettik. Bunların tespit edilip güçlendirme olabilir, restorasyon yaparken doğaya uygun bir şekilde restore edebiliriz.

        "TEHLİKE 'BEN GELİYORUM' DİYOR"

        Çok disiplinli bir çalışmayla oradaki yapı turizme tekrardan kazandırılabilir. Bir tehlike varsa bize diyor ki; 'ben geliyorum'. Yeter ki onun dilinden anlayın" ifadelerini kullandı.

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